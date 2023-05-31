https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-abdli-pilotlar-suriyede-catismasizlik-protokollerini-ihlal-etti-1071857081.html
Rusya: ABD’li pilotlar Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
Rusya: ABD’li pilotlar Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal ederek Rus savaş uçaklarına... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:39+0300
2023-05-31T22:39+0300
2023-05-31T22:39+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında “ABD liderliğindeki sözde uluslararası koalisyon, Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ve havadaki güvenliğe ilişkin ikili anlaşmayı kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.Gurinov, “ABD Hava Kuvvetleri pilotları, Suriye’nin doğusunda planlı uçuşlar gerçekleştiren Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarına yaklaşırken silahlarını etkinleştirmeye devam ediyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html
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Rusya: ABD’li pilotlar Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal ederek Rus savaş uçaklarına yaklaşırken silahları aktif hale getirdiklerini söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında “ABD liderliğindeki sözde uluslararası koalisyon, Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ve havadaki güvenliğe ilişkin ikili anlaşmayı kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Gurinov, “ABD Hava Kuvvetleri pilotları, Suriye’nin doğusunda planlı uçuşlar gerçekleştiren Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarına yaklaşırken silahlarını etkinleştirmeye devam ediyor” dedi.