Rusya: ABD’li pilotlar Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Yeni dönem ekonomi politikaları neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
13 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-abdli-pilotlar-suriyede-catismasizlik-protokollerini-ihlal-etti-1071857081.html
Rusya: ABD’li pilotlar Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
Rusya: ABD’li pilotlar Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal ederek Rus savaş uçaklarına... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:39+0300
2023-05-31T22:39+0300
dünya
rusya
abd
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103782/47/1037824739_80:0:1520:810_1920x0_80_0_0_1d34f2e5dfad7134e158279f34fce960.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında “ABD liderliğindeki sözde uluslararası koalisyon, Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ve havadaki güvenliğe ilişkin ikili anlaşmayı kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.Gurinov, “ABD Hava Kuvvetleri pilotları, Suriye’nin doğusunda planlı uçuşlar gerçekleştiren Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarına yaklaşırken silahlarını etkinleştirmeye devam ediyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103782/47/1037824739_260:0:1340:810_1920x0_80_0_0_e024e72506d4acc9744fe1ea067027f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, suriye
rusya, abd, suriye

Rusya: ABD’li pilotlar Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti

22:39 31.05.2023
© Fotoğraf : YouTube/Lockheed Martin / F-21
F-21 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Fotoğraf : YouTube/Lockheed Martin /
Abone olTelegram
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal ederek Rus savaş uçaklarına yaklaşırken silahları aktif hale getirdiklerini söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında “ABD liderliğindeki sözde uluslararası koalisyon, Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ve havadaki güvenliğe ilişkin ikili anlaşmayı kaba biçimde ihlal etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Gurinov, “ABD Hava Kuvvetleri pilotları, Suriye’nin doğusunda planlı uçuşlar gerçekleştiren Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarına yaklaşırken silahlarını etkinleştirmeye devam ediyor” dedi.
ABD güçleri- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor
Dün, 22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала