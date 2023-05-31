https://sputniknews.com.tr/20230531/rus-lider-putin-eritreli-mevkidasi-afewerkiyi-kabul-etti-1071855190.html

Rus lider Putin, Eritreli mevkidaşı Afewerki’yi kabul etti

Rus lider Putin, Eritreli mevkidaşı Afewerki’yi kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’ya resmi ziyaretle gelen Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki’yi Kremlin’de kabul etti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T21:56+0300

2023-05-31T21:56+0300

2023-05-31T21:56+0300

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vladimir putin

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Rusya lideri Putin, kabul töreninin açılış konuşmasında, “Sayın Başkan, sevgili meslektaşlarım, dostlar, sizi Rusya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sizin ülkemize ilk resmi ziyaretinizdir. Sayın Başkan, Eritre geçen günlerde bağımsızlığının 30. yılını kutladı ve bu, diplomatik ilişkilerimizin kurulduğu tarihe denk geliyor. Bu vesileyle sizi tebrik ediyor, bu yıllar boyunca ve özellikle iktidarınız sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişerek güçlenmesinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.İki ülke hükümetleri arasında bir dizi anlaşmanın imzalanacağını duyuran Putin, mevkidaşını bu yıl düzenlenecek 2. Rusya-Afrika Zirvesi’ne davet etti. Rusya lideri, iki ülkenin ekonomi, ticaret ve siyaset dahil birçok alanda işbirliği fırsatına sahip olduğunu kaydetti.Putin ve Afewerki arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya ile Eritre arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gündemdeki sorunların değerlendirilmesi planlanıyor” ifadesine yer verildi.

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