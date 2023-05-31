https://sputniknews.com.tr/20230531/rus-disisleri-batinin-moskovaya-iha-saldirisiyla-ilgili-durusu-tam-bir-alcaklik-1071849187.html

Rus Dışişleri: Batı’nın, Moskova’ya İHA saldırısıyla ilgili duruşu tam bir alçaklık

Rus Dışişleri: Batı’nın, Moskova’ya İHA saldırısıyla ilgili duruşu tam bir alçaklık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı ülkelerinin, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova’ya düzenlediği saldırıyla ilgili... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T17:51+0300

2023-05-31T17:51+0300

2023-05-31T17:51+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Sputnik Radyosu’na konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Moskova’ya düzenlediği İHA saldırısıyla ilgili Avrupa Birliği ve ABD’nin sergilediği duruşla ilgili bir soru üzerine, “Elbette bu tamamen alçakça bir duruş. Başka kelime ve tanım bulamıyorum. Sadece işlerine gelen şeyleri görüyor ve yorum yapıyorlar. Oysa bu, propaganda” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Moskova’ya İHA saldırısıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirmişti. Zaharova, Rusya’nın AB Daimi Temsilciliği’nin saldırıyla ilgili tüm bilgileri Stano’ya sunacağını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu 'terör eylemine' sert cevap verme hakkına sahip oldukları uyarısında bulunmuştu.

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