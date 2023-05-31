https://sputniknews.com.tr/20230531/putin-ve-erdogan-acil-cozum-bekleyen-onlarca-sorunu-gorusmeli-1071854001.html
‘Putin ve Erdoğan, acil çözüm bekleyen onlarca sorunu görüşmeli’
‘Putin ve Erdoğan, acil çözüm bekleyen onlarca sorunu görüşmeli’
Rusya ve Türkiye’nin, Ukrayna’daki durum ve Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili konuların müzakeresine ilgi duyduğunu kaydeden Rus uzman Markov, iki ülke... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T20:56+0300
2023-05-31T20:56+0300
2023-05-31T20:58+0300
görüş
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
rusya
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
doğalgaz
karabağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_f8ba3a4eb77f50e08ee388badee7a29f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ bir araya gelmeyi planladıkları açıklandı. Basına göre, iki ülke lideri Ukrayna’daki durumu ve Karadeniz tahıl girişimini görüşebilir.Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Görüşüme göre, Putin ve Erdoğan olası görüşme sırasında, Ukrayna’da ateşkes konusunu ele alacak. Türkiye Cumhurbaşkanı bu konunun müzakere edilmesine ilgi duyuyor. Putin de bu konuyu görüşmek istiyor. Rusya, müzakerelere açık ve barışa gitmeye hazır. Ama bunun için Batı ülkeleri ve Kiev, ciddi görüşmelere hazır olmalı, Rusya’nın çıkarlarını dikkate almalı, Ukrayna’nın nazizmden ve silahlardan arındırılmasına, karadaki mevcut durumu, özellikle geçen yılın Eylül ayında Rusya’ya katılan dört bölgeyi tanımaya hazır olmalı, daha önce birleşen Kırım’ı demiyorum bile. Henüz Batı bunu kabul etmiyor. Moskova ve Kiev arasındaki görüşmeler de tek başına hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü Kiev’de hiçbir bağımsız Ukrayna hükümeti yok” dedi.Ukrayna’nın şu an ABD’nin kontrolü altında olduğunu kaydeden Markov, “Bu koşullarda Rusya, Ukrayna’da barışı görüşecekse bunu işgalciyle, yani ABD ile edecek. Onların da aracılara ihtiyacı yok, çünkü müzakereler istemiyor” ifadesini kullandı.Aynısının tahıl anlaşması için de geçerli olduğunu söyleyen Rus uzman, Rusya’nın bu anlaşmayı yerine getirmeye, baş aracı olan Türkiye’nin de buna uymaya devam ettiğini belirterek, “Ama Batı ülkeleri ve Batı ülkelerinin işgalindeki Kiev rejimi anlaşmaya uymuyor” dedi.Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler gündeminde Akkuyu Nükleer Santrali, doğalgaz merkezi ve bir dizi başka büyük proje dahil onlarca konu olduğunu kaydeden Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_51:0:1176:844_1920x0_80_0_0_a777878a0e34c0d1791269024efe89d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğalgaz, karabağ
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğalgaz, karabağ
‘Putin ve Erdoğan, acil çözüm bekleyen onlarca sorunu görüşmeli’
20:56 31.05.2023 (güncellendi: 20:58 31.05.2023) Abone ol
Rusya ve Türkiye’nin, Ukrayna’daki durum ve Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili konuların müzakeresine ilgi duyduğunu kaydeden Rus uzman Markov, iki ülke liderinin acil çözüm bekleyen onlarca sorunu görüşmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ bir araya gelmeyi planladıkları açıklandı. Basına göre, iki ülke lideri Ukrayna’daki durumu ve Karadeniz tahıl girişimini görüşebilir.
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Görüşüme göre, Putin ve Erdoğan olası görüşme sırasında, Ukrayna’da ateşkes konusunu ele alacak. Türkiye Cumhurbaşkanı bu konunun müzakere edilmesine ilgi duyuyor. Putin de bu konuyu görüşmek istiyor. Rusya, müzakerelere açık ve barışa gitmeye hazır. Ama bunun için Batı ülkeleri ve Kiev, ciddi görüşmelere hazır olmalı, Rusya’nın çıkarlarını dikkate almalı, Ukrayna’nın nazizmden ve silahlardan arındırılmasına, karadaki mevcut durumu, özellikle geçen yılın Eylül ayında Rusya’ya katılan dört bölgeyi tanımaya hazır olmalı, daha önce birleşen Kırım’ı demiyorum bile. Henüz Batı bunu kabul etmiyor. Moskova ve Kiev arasındaki görüşmeler de tek başına hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü Kiev’de hiçbir bağımsız Ukrayna hükümeti yok” dedi.
Ukrayna’nın şu an ABD’nin kontrolü altında olduğunu kaydeden Markov, “Bu koşullarda Rusya, Ukrayna’da barışı görüşecekse bunu işgalciyle, yani ABD ile edecek. Onların da aracılara ihtiyacı yok, çünkü müzakereler istemiyor” ifadesini kullandı.
Aynısının tahıl anlaşması için de geçerli olduğunu söyleyen Rus uzman, Rusya’nın bu anlaşmayı yerine getirmeye, baş aracı olan Türkiye’nin de buna uymaya devam ettiğini belirterek, “Ama Batı ülkeleri ve Batı ülkelerinin işgalindeki Kiev rejimi anlaşmaya uymuyor” dedi.
Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler gündeminde Akkuyu Nükleer Santrali, doğalgaz merkezi ve bir dizi başka büyük proje dahil onlarca konu olduğunu kaydeden Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Karabağ dahil bölgesel sorunlara da değineceklerini düşünüyorum. Karabağ acil çözümler bekliyor. Suriye sorunu da var. Bu yönde son zamanlar büyük ilerlemeler gözlemleniyor. Türkiye yönetimi şu anda Suriyeli sığınmacıların Türkiye’den yurtlarına taşınması konusu üzerinde aktif olarak çalışıyor. Bunun için de siyasi yapılar oluşturmak, bunları Suriye hükümetiyle koordine etmek gerekiyor. Genel olarak Suriye’yle ilgili çok sayıda karmaşık ve acil sorunlar var. İki lider ayrıca Libya sorununa da değinebilir. Orada da gerilim gözlemleniyor.”