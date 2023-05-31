https://sputniknews.com.tr/20230531/putin-ve-erdogan-acil-cozum-bekleyen-onlarca-sorunu-gorusmeli-1071854001.html

‘Putin ve Erdoğan, acil çözüm bekleyen onlarca sorunu görüşmeli’

‘Putin ve Erdoğan, acil çözüm bekleyen onlarca sorunu görüşmeli’

Rusya ve Türkiye’nin, Ukrayna’daki durum ve Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili konuların müzakeresine ilgi duyduğunu kaydeden Rus uzman Markov, iki ülke... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T20:56+0300

2023-05-31T20:56+0300

2023-05-31T20:58+0300

görüş

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

doğalgaz

karabağ

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ bir araya gelmeyi planladıkları açıklandı. Basına göre, iki ülke lideri Ukrayna’daki durumu ve Karadeniz tahıl girişimini görüşebilir.Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Görüşüme göre, Putin ve Erdoğan olası görüşme sırasında, Ukrayna’da ateşkes konusunu ele alacak. Türkiye Cumhurbaşkanı bu konunun müzakere edilmesine ilgi duyuyor. Putin de bu konuyu görüşmek istiyor. Rusya, müzakerelere açık ve barışa gitmeye hazır. Ama bunun için Batı ülkeleri ve Kiev, ciddi görüşmelere hazır olmalı, Rusya’nın çıkarlarını dikkate almalı, Ukrayna’nın nazizmden ve silahlardan arındırılmasına, karadaki mevcut durumu, özellikle geçen yılın Eylül ayında Rusya’ya katılan dört bölgeyi tanımaya hazır olmalı, daha önce birleşen Kırım’ı demiyorum bile. Henüz Batı bunu kabul etmiyor. Moskova ve Kiev arasındaki görüşmeler de tek başına hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü Kiev’de hiçbir bağımsız Ukrayna hükümeti yok” dedi.Ukrayna’nın şu an ABD’nin kontrolü altında olduğunu kaydeden Markov, “Bu koşullarda Rusya, Ukrayna’da barışı görüşecekse bunu işgalciyle, yani ABD ile edecek. Onların da aracılara ihtiyacı yok, çünkü müzakereler istemiyor” ifadesini kullandı.Aynısının tahıl anlaşması için de geçerli olduğunu söyleyen Rus uzman, Rusya’nın bu anlaşmayı yerine getirmeye, baş aracı olan Türkiye’nin de buna uymaya devam ettiğini belirterek, “Ama Batı ülkeleri ve Batı ülkelerinin işgalindeki Kiev rejimi anlaşmaya uymuyor” dedi.Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler gündeminde Akkuyu Nükleer Santrali, doğalgaz merkezi ve bir dizi başka büyük proje dahil onlarca konu olduğunu kaydeden Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:

rusya

karabağ

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğalgaz, karabağ