Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Putin, tek bir savaş bile kaybetmedi
© AP Photo / Matt DunhamPolonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
© AP Photo / Matt Dunham
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek bir savaş bile kaybetmediğini vurguladı.
The Wall Street Journal gazetesinin sahibi Dow Jones & Company CEO'su Almar Latour'a röportaj veren Duda, Rusya lideri Putin hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı.
Putin'in Ukrayna çatışmasında başarılı olduğunu itiraf eden Duda, "Bugün Vladimir Putin'in savaşı kaybettiğini söyleyip yenilgi olarak Finlandiya'nın NATO'ya girmesini gösteriyorlar. Fakat Fin halkı yıllarca tarafsızlıktan vazgeçip vazgeçmeme konusunda tereddüt etti. Bayanlar ve baylar, Vladimir Putin tek bir savaş bile kaybetmedi" dedi.
Rusya ordusunun şu anda Ukraynalı güçlerden bariz şekilde üstün olduğunu kaydeden Duda, "Rusya'nın kaybettiğini söyleyemeyiz, zira ülke giderek daha fazla kuvvetini seferber ediyor, ekonomisi de savaş dönemi koşullarına uygun hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.
Duda, Rusya'nın büyük silah rezervlerine bir nükleer dev olduğunu da anımsattı.
Putin'in Ukrayna çatışmasında başarılı olduğunu itiraf eden Duda, "Bugün Vladimir Putin'in savaşı kaybettiğini söyleyip yenilgi olarak Finlandiya'nın NATO'ya girmesini gösteriyorlar. Fakat Fin halkı yıllarca tarafsızlıktan vazgeçip vazgeçmeme konusunda tereddüt etti. Bayanlar ve baylar, Vladimir Putin tek bir savaş bile kaybetmedi" dedi.
Rusya ordusunun şu anda Ukraynalı güçlerden bariz şekilde üstün olduğunu kaydeden Duda, "Rusya'nın kaybettiğini söyleyemeyiz, zira ülke giderek daha fazla kuvvetini seferber ediyor, ekonomisi de savaş dönemi koşullarına uygun hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.
Duda, Rusya'nın büyük silah rezervlerine bir nükleer dev olduğunu da anımsattı.
Ukrayna'yla ortak sınırı bulunan Polonya, Kiev'e en fazla destek veren ülkelerden biri konumunda.