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Nebati: Ülkemiz, AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüyen ikinci ülke
Nebati: Ülkemiz, AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüyen ikinci ülke
Bakan Nebati "Ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır" dedi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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ekonomi
nureddin nebati
büyüme
büyüme rakamları
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medya hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi.
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türkiye, ekonomi, nureddin nebati, büyüme, büyüme rakamları
türkiye, ekonomi, nureddin nebati, büyüme, büyüme rakamları

Nebati: Ülkemiz, AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüyen ikinci ülke

11:45 31.05.2023
© AABakan Nebati
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Bakan Nebati "Ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medya hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi.
"Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 4,0 büyüme kaydetmiştir. Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır. Sıkı küresel finansal koşulların devam ettiği ve küresel ticaretin zayıf seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. Zorlu dış konjonktürün yanı sıra asrın deprem felaketini de yaşadığımız bu dönemde yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Mali disiplinle elde ettiğimiz mali alan sayesinde, depremin ekonomimiz üzerinde açtığı yaraları günbegün telafi ediyoruz. Ayrıca, potansiyel üretimin artması ve sürdürülebilir büyümenin devamı için önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,0 büyümüş ve kesintisiz artışını 14’üncü çeyreğe taşımıştır. Bilinmelidir ki ilk çeyrekte sadece yüksek büyüme gerçekleşmemiş, aynı zamanda büyümenin kapsayıcılığı da korunmuştur. 2023 yılı ilk çeyreğinde istihdam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,6 milyon kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 9,9’a düşerek tek haneye gerilemiştir. Öte yandan, dar ve sabit gelirli kesimlere yönelik atmış olduğumuz adımlar sayesinde iş gücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artarak yüzde 38’e yükselmiştir. Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."
ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk çeyrekteki büyüme rakamları açıklandı
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