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Moskova, Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya katılan 4 yeni bölgeyi demiryollarıyla birbirine bağlayacak
Moskova, Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya katılan 4 yeni bölgeyi demiryollarıyla birbirine bağlayacak
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, özel askeri harekat sırasında Ukrayna'dan ayrılarak Rusya Federasyonu topraklarına katılan Donetsk ve Lugansk halk... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T18:21+0300
2023-05-31T18:21+0300
dünya
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moskova
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Rusya hükümeti, 27 Eylül'de yapılan referandumlar sonucunda Rusya'yla birleşmeyi kabul eden 4 bölgenin kalkınması için çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Mişustin, bu doğrultuda 'Novorossiya Jeleznıe Dorogi' ('Novorossiya Demir Yolları') unvanlı devlet şirketinin kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.Kararnameye göre şirket, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini demiryoluyla birbirine bağlayacak."Karar, bu dört bölgede ortak lojistik sistemi inşa etmeti, vagon ve lokomotif filosunu yenilemeyi ve nakliye sürecini yönetmek için ortak bir sistem oluşturmayı mümkün kılacak" denen kararnamede şirket merkezinin Donetsk kentinde bulunacağı belirtildi.Şirket, 4 bölgede daha önce faaliyet yürüten demiryolu işletmelerinin çalışanlarının haklarının korunmasını, çalışanların transfer yoluyla yeni şirketin bünyesine katılmasını da temin edecek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'le yaptığı görüşmede, yeni bölgelerde yeni karayolu ve demiryolu ağları inşa edeceklerinin sözünü vermişti.
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demiryolları, moskova, ukrayna, rusya, ukrayna krizi
demiryolları, moskova, ukrayna, rusya, ukrayna krizi

Moskova, Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya katılan 4 yeni bölgeyi demiryollarıyla birbirine bağlayacak

18:21 31.05.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinMoskova tren
Moskova tren - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, özel askeri harekat sırasında Ukrayna'dan ayrılarak Rusya Federasyonu topraklarına katılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini demiryoluyla birbirine bağlayacak kararnameyi imzaladı.
Rusya hükümeti, 27 Eylül'de yapılan referandumlar sonucunda Rusya'yla birleşmeyi kabul eden 4 bölgenin kalkınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başbakan Mişustin, bu doğrultuda 'Novorossiya Jeleznıe Dorogi' ('Novorossiya Demir Yolları') unvanlı devlet şirketinin kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre şirket, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerini demiryoluyla birbirine bağlayacak.

"Karar, bu dört bölgede ortak lojistik sistemi inşa etmeti, vagon ve lokomotif filosunu yenilemeyi ve nakliye sürecini yönetmek için ortak bir sistem oluşturmayı mümkün kılacak" denen kararnamede şirket merkezinin Donetsk kentinde bulunacağı belirtildi.

Şirket, 4 bölgede daha önce faaliyet yürüten demiryolu işletmelerinin çalışanlarının haklarının korunmasını, çalışanların transfer yoluyla yeni şirketin bünyesine katılmasını da temin edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'le yaptığı görüşmede, yeni bölgelerde yeni karayolu ve demiryolu ağları inşa edeceklerinin sözünü vermişti.
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