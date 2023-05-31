https://sputniknews.com.tr/20230531/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-yukselebilir-1071831925.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir

Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi yeniden artması bekleniyor. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T12:21+0300

2023-05-31T12:21+0300

2023-05-31T12:21+0300

ekonomi

bayram

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_5:0:851:476_1920x0_80_0_0_df91d970a60b402ec396cd3f75e1a41d.jpg

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi. Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor. 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilirMart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor. Kademeli zam formülüKamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230526/kurban-bayrami-ikramiyeleri-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1071611754.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayram ikramiyesi artış, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi düzenleme, emekli maaşı ne kadar, bayram ikramiyesi ne kadar