https://sputniknews.com.tr/20230531/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-yukselebilir-1071831925.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir
Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi yeniden artması bekleniyor. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:21+0300
2023-05-31T12:21+0300
2023-05-31T12:21+0300
ekonomi
bayram
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi. Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor. 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilirMart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor. Kademeli zam formülüKamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/kurban-bayrami-ikramiyeleri-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1071611754.html
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bayram ikramiyesi artış, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi düzenleme, emekli maaşı ne kadar, bayram ikramiyesi ne kadar
bayram ikramiyesi artış, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi düzenleme, emekli maaşı ne kadar, bayram ikramiyesi ne kadar
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir
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Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi yeniden artması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor.
2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilir
Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
Kademeli zam formülü
Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak.
Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.