Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
128 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230531/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-yukselebilir-1071831925.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir
Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi yeniden artması bekleniyor. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:21+0300
2023-05-31T12:21+0300
ekonomi
bayram
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_5:0:851:476_1920x0_80_0_0_df91d970a60b402ec396cd3f75e1a41d.jpg
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi. Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor. 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilirMart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor. Kademeli zam formülüKamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/kurban-bayrami-ikramiyeleri-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1071611754.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_111:0:746:476_1920x0_80_0_0_17a00d8f85d6c2de46130d5e3685b181.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayram ikramiyesi artış, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi düzenleme, emekli maaşı ne kadar, bayram ikramiyesi ne kadar
bayram ikramiyesi artış, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi düzenleme, emekli maaşı ne kadar, bayram ikramiyesi ne kadar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselebilir

12:21 31.05.2023
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi yeniden artması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor.

2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilir

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.

Kademeli zam formülü

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak.
Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.
Bayram ikramiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
EKONOMİ
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
26 Mayıs, 13:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала