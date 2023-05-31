https://sputniknews.com.tr/20230531/merve-dincel-dunya-tekvando-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1071858004.html

Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Türk milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Dinçel, yaptığı açıklamada, "Bunlar olimpiyat... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T22:47+0300

2023-05-31T22:47+0300

2023-05-31T22:47+0300

spor

tekvando

türkiye tekvando federasyonu

altın madalya

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Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.Merve Dinçel, ikinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı, üçüncü turda Suudi Arabistanlı Dunya Ali Abutaleb'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finalde Kazak Botakoz Kapanova, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'ı yenen Merve, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile eşleşti. Rakibini eleyen Merve, altın madalya kazandı.Öte yandan, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal birinci, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer de üçüncü turda rakiplerine yenilerek elendi.Merve Dinçel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olduğu ve bunu da kardeş ülkede başardığı için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.2022'de de Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Dinçel, "Bu sene kardeş ülkemizde dünya şampiyonu oldum. Bunun için ayrıca gururluyum. Her şey çok güzeldi. Seneye olimpiyatlar var. Bunlar olimpiyat için birer basamak. Buradan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gideceğiz. Buradaki gibi inşallah olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Gerisi Allah'tan" diye konuştu.

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tekvando, türkiye tekvando federasyonu, altın madalya