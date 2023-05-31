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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/medvedev-ingiliz-burokratlar-rusya-icin-mesru-birer-askeri-hedeftir-1071855891.html
Medvedev: İngiliz bürokratlar Rusya için meşru birer askeri hedeftir
Medvedev: İngiliz bürokratlar Rusya için meşru birer askeri hedeftir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İngiliz bürokratların Rus Silahlı Kuvvetleri için meşru birer askeri hedef olarak kabul edilebileceğini... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:11+0300
2023-05-31T22:11+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, insansız hava araçları ile Moskova’ya yapılan saldırıyı Ukrayna'nın ‘meşru hakkı’ olarak değerlendiren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin açıklamasını Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.İngiliz bürokratların her birinin askeri hedef olarak kabul edilebileceğine dikkat çeken Medvedev, “Ebedi düşmanımız olan Britanya'nın ahmak yetkilileri, ek protokolleriyle birlikte Lahey ve Cenevre sözleşmeleri dahil olmak üzere modern koşullarda çatışmaları düzenleyen evrensel kabul görmüş uluslararası hukuk çerçevesinde, onların da konumları itibarı ile savaşı içindeymişler şeklinde nitelendirilebileceğini unutmamalı” ifadelerini kullandı.İngiltere'nin Kiev'in bir müttefiki olarak silah tedarik ettiğini ve eğitmenler gönderdiğini, yani fiilen Rusya'ya karşı ilan edilmemiş savaşa liderlik ettiğini hatırlatan Medvedev, şöyle devam etti: “Bu durumda bu ülkenin herhangi bir kamu görevlisi (ister asker, isterse de savaşa yardım eden sivil olsun) meşru bir askeri hedef olarak kabul edilebilir.”
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rusya, ingiltere, dmitriy medvedev

Medvedev: İngiliz bürokratlar Rusya için meşru birer askeri hedeftir

22:11 31.05.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İngiliz bürokratların Rus Silahlı Kuvvetleri için meşru birer askeri hedef olarak kabul edilebileceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, insansız hava araçları ile Moskova’ya yapılan saldırıyı Ukrayna'nın ‘meşru hakkı’ olarak değerlendiren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin açıklamasını Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.
İngiliz bürokratların her birinin askeri hedef olarak kabul edilebileceğine dikkat çeken Medvedev, “Ebedi düşmanımız olan Britanya'nın ahmak yetkilileri, ek protokolleriyle birlikte Lahey ve Cenevre sözleşmeleri dahil olmak üzere modern koşullarda çatışmaları düzenleyen evrensel kabul görmüş uluslararası hukuk çerçevesinde, onların da konumları itibarı ile savaşı içindeymişler şeklinde nitelendirilebileceğini unutmamalı” ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin Kiev'in bir müttefiki olarak silah tedarik ettiğini ve eğitmenler gönderdiğini, yani fiilen Rusya'ya karşı ilan edilmemiş savaşa liderlik ettiğini hatırlatan Medvedev, şöyle devam etti: “Bu durumda bu ülkenin herhangi bir kamu görevlisi (ister asker, isterse de savaşa yardım eden sivil olsun) meşru bir askeri hedef olarak kabul edilebilir.”
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