https://sputniknews.com.tr/20230531/kremlin-avrupali-siyasiler-ukraynaya-neden-silah-pompaladiginin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1071855294.html
Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak
Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı siyasetilerin er ya da geç akıllarını başlarına alarak Ukrayna'ya neden pompaladıklarına dair halklarına hesap vermek... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T21:59+0300
2023-05-31T21:59+0300
2023-05-31T21:59+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
silah
kremlin
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_21a69138e7aacf09826353480c67aa4e.jpg
Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin'e demeç veren Peskov, Avrupalı siyasetçilerin gelecekte halklarına bugünkü politikalarını izah etmek zorunda kalacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, "Avrupa ülkeleri ve bu çatışmaya halihazırda aktif olarak girmiş olanlar, bunu neden yaptıklarını er ya da geç düşünmek ve halklarına cevap vermek zorunda kalacaklar, zira olumsuz sonuçlardan kaçamayacaklar" dedi.'Avrupa, halkı Rusofobiyle besliyor'Avrupa ülkelerinin ekonomik sorunları Rusya'nın eylemleriyle açıklamayı çok uzun süre başaramayacaklarının altını çizen Peskov, Avrupa halklarının Rusofobiyle 'beslendiğini' ancak ekonomik koşullar nedeniyle bunun çok uzun süremeyeceğinin altını çizdi.Peskov, "Avrupalı siyasiler, halklarını Rusofobiyle besliyor. Ancak bu bir yere kadar gider, ceplerinde daha az para kaldığında işe yaramaz hale gelir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/polonya-cumhurbaskani-duda-putin-tek-bir-savas-bile-kaybetmedi-1071851095.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_47:0:1154:830_1920x0_80_0_0_e03e2774ddb045273c0c3d215082838f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, silah, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, silah, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı siyasetilerin er ya da geç akıllarını başlarına alarak Ukrayna'ya neden pompaladıklarına dair halklarına hesap vermek zorunda kalacağını vurguladı.
Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin'e demeç veren Peskov, Avrupalı siyasetçilerin gelecekte halklarına bugünkü politikalarını izah etmek zorunda kalacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü, "Avrupa ülkeleri ve bu çatışmaya halihazırda aktif olarak girmiş olanlar, bunu neden yaptıklarını er ya da geç düşünmek ve halklarına cevap vermek zorunda kalacaklar, zira olumsuz sonuçlardan kaçamayacaklar" dedi.
'Avrupa, halkı Rusofobiyle besliyor'
Avrupa ülkelerinin ekonomik sorunları Rusya'nın eylemleriyle açıklamayı çok uzun süre başaramayacaklarının altını çizen Peskov, Avrupa halklarının Rusofobiyle 'beslendiğini' ancak ekonomik koşullar nedeniyle bunun çok uzun süremeyeceğinin altını çizdi.
Peskov, "Avrupalı siyasiler, halklarını Rusofobiyle besliyor. Ancak bu bir yere kadar gider, ceplerinde daha az para kaldığında işe yaramaz hale gelir" ifadelerini kullandı.