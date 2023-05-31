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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/kremlin-avrupali-siyasiler-ukraynaya-neden-silah-pompaladiginin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1071855294.html
Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak
Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı siyasetilerin er ya da geç akıllarını başlarına alarak Ukrayna'ya neden pompaladıklarına dair halklarına hesap vermek... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T21:59+0300
2023-05-31T21:59+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
silah
kremlin
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Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin'e demeç veren Peskov, Avrupalı siyasetçilerin gelecekte halklarına bugünkü politikalarını izah etmek zorunda kalacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, "Avrupa ülkeleri ve bu çatışmaya halihazırda aktif olarak girmiş olanlar, bunu neden yaptıklarını er ya da geç düşünmek ve halklarına cevap vermek zorunda kalacaklar, zira olumsuz sonuçlardan kaçamayacaklar" dedi.'Avrupa, halkı Rusofobiyle besliyor'Avrupa ülkelerinin ekonomik sorunları Rusya'nın eylemleriyle açıklamayı çok uzun süre başaramayacaklarının altını çizen Peskov, Avrupa halklarının Rusofobiyle 'beslendiğini' ancak ekonomik koşullar nedeniyle bunun çok uzun süremeyeceğinin altını çizdi.Peskov, "Avrupalı siyasiler, halklarını Rusofobiyle besliyor. Ancak bu bir yere kadar gider, ceplerinde daha az para kaldığında işe yaramaz hale gelir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/polonya-cumhurbaskani-duda-putin-tek-bir-savas-bile-kaybetmedi-1071851095.html
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rusya, ukrayna, silah, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, silah, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak

21:59 31.05.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı siyasetilerin er ya da geç akıllarını başlarına alarak Ukrayna'ya neden pompaladıklarına dair halklarına hesap vermek zorunda kalacağını vurguladı.
Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin'e demeç veren Peskov, Avrupalı siyasetçilerin gelecekte halklarına bugünkü politikalarını izah etmek zorunda kalacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü, "Avrupa ülkeleri ve bu çatışmaya halihazırda aktif olarak girmiş olanlar, bunu neden yaptıklarını er ya da geç düşünmek ve halklarına cevap vermek zorunda kalacaklar, zira olumsuz sonuçlardan kaçamayacaklar" dedi.

'Avrupa, halkı Rusofobiyle besliyor'

Avrupa ülkelerinin ekonomik sorunları Rusya'nın eylemleriyle açıklamayı çok uzun süre başaramayacaklarının altını çizen Peskov, Avrupa halklarının Rusofobiyle 'beslendiğini' ancak ekonomik koşullar nedeniyle bunun çok uzun süremeyeceğinin altını çizdi.
Peskov, "Avrupalı siyasiler, halklarını Rusofobiyle besliyor. Ancak bu bir yere kadar gider, ceplerinde daha az para kaldığında işe yaramaz hale gelir" ifadelerini kullandı.
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