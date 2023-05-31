https://sputniknews.com.tr/20230531/kremlin-avrupali-siyasiler-ukraynaya-neden-silah-pompaladiginin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1071855294.html

Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak

Kremlin: Avrupalı siyasiler, Ukrayna'ya neden silah pompaladığının hesabını vermek zorunda kalacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı siyasetilerin er ya da geç akıllarını başlarına alarak Ukrayna'ya neden pompaladıklarına dair halklarına hesap vermek... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T21:59+0300

2023-05-31T21:59+0300

2023-05-31T21:59+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

silah

kremlin

dmitriy peskov

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Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin'e demeç veren Peskov, Avrupalı siyasetçilerin gelecekte halklarına bugünkü politikalarını izah etmek zorunda kalacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, "Avrupa ülkeleri ve bu çatışmaya halihazırda aktif olarak girmiş olanlar, bunu neden yaptıklarını er ya da geç düşünmek ve halklarına cevap vermek zorunda kalacaklar, zira olumsuz sonuçlardan kaçamayacaklar" dedi.'Avrupa, halkı Rusofobiyle besliyor'Avrupa ülkelerinin ekonomik sorunları Rusya'nın eylemleriyle açıklamayı çok uzun süre başaramayacaklarının altını çizen Peskov, Avrupa halklarının Rusofobiyle 'beslendiğini' ancak ekonomik koşullar nedeniyle bunun çok uzun süremeyeceğinin altını çizdi.Peskov, "Avrupalı siyasiler, halklarını Rusofobiyle besliyor. Ancak bu bir yere kadar gider, ceplerinde daha az para kaldığında işe yaramaz hale gelir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230531/polonya-cumhurbaskani-duda-putin-tek-bir-savas-bile-kaybetmedi-1071851095.html

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