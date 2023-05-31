https://sputniknews.com.tr/20230531/kiraciya-kimyasal-saldiri-iddiasi-5-kisi-hastanelik-oldu-1071853539.html

Kiracıya kimyasal saldırı iddiası: 5 kişi hastanelik oldu

Kiracıya kimyasal saldırı iddiası: 5 kişi hastanelik oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aparttan çıkmayan bir kiracının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. Kimyasal sıvının neden... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T20:33+0300

2023-05-31T20:33+0300

2023-05-31T20:41+0300

türkiye

kiracı

kimyasal

gözaltı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan olayda, bir adresteki işletmeden gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. 'Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım'Olay yerinde yapılan incelemede, işletme sahibi H.G.U. isimli kişinin apartmandan yoğun bir koku geldiğini ve 203 numaralı odada kalan kiracıların onu suçladığını belirttiği bildirildi.İHA'nın haberine göre İşletme sahibi, apartmanın temizlik görevlisinin yeni temizlik yaptığını ve temizlik maddelerini yanlış karıştırdığını düşündüğünü ifade etti.Apartta kalan kiracılar ise işletme sahibinin kapıyı açıp içeriye bir gaz sıktığını ve ardından kaçtığını, bu gazdan dolayı nefes alamadıklarını, işletme sahibinin onları çıkarmaya çalıştığını ve daha önce bu konuyla ilgili şikayette bulunduklarını, adli sürecin devam ettiğini, birkaç gün önce işletme sahibinin "Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım" tarzı ifadeler kullandığını iddia etti. Apart sahibinin "temizlikçinin karışımı zehirlemiş olabilir" dediği temizlik görevlisi Ş.B. ise polislere verdiği ifadesinde "H.G.U. apartın katlarını temizliğinin yapılmasını istedi. Ben de temizliğe başladım. Temizlik malzemesi olarak su ile karıştırdım. Temizliği tam bitirmediğim esnada apart görevlisi H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp kendisine getirmemi istedi. Şahsa yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada apart içerisinde yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım" dediği belirtildi.Apart sahibi H.G.U., "temizlikçinin karışımı zehirlemiş olabilir" şeklinde bir ifade kullandığı, temizlik görevlisi Ş.B. ise polislere verdiği ifadede, "H.G.U. apartın katlarını temizliğinin yapılmasını istedi. Ben de temizliğe başladım. Temizlik malzemesi olarak su ile karıştırdım. Temizliği tam bitirmediğim esnada apart görevlisi H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp kendisine getirmemi istedi. Şahsa yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada apart içerisinde yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Ş.B., olayın ardından H.G.U'nun kendisini arayarak "Klor ile çamaşır suyunu karıştırdın, bu yüzden böyle bir durum meydana geldi, anladın mı?" dediğini aktardı. Temizlik görevlisi Ş.B., temizlikte böyle malzemeler kullanmadığını söylediğini ve apartman sahibinin tekrar "Anladın sen, anladın sen" dediğini belirterek üzerine atılan iftirayı reddetti.Yaşanan olay sonrası, apartta yaşayan ve çıkarılmak isteyen kiracılardan S.B.(53), D.B.(35), D.B.(25), Y.E.(14), N.E.(11) yapılan karışımdan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Apart sahibi H.G.U. ise Marmaris Cumhuriyet savcılığı talimatı ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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kiracı, kimyasal, gözaltı