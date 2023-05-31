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https://sputniknews.com.tr/20230531/kayseride-ekmege-zam-1071851656.html
Kayseri'de ekmeğe zam
Kayseri'de ekmeğe zam
Kayseri'de 200 gram ekmeğe zam geldi. 4 TL'den satılan ekmek, 5 TL'ye yükseltildi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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Kayseri'de Fırıncılar ve Uncular Odası, 4 TL'ye satılan 200 gramlık ekmeğin 5 TL'ye yükselttiğini duyurdu. Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan alınan bilgiye göre yeni fiyatlar şu şekilde:
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kayseri, ekmek, ekonomi
kayseri, ekmek, ekonomi

Kayseri'de ekmeğe zam

19:38 31.05.2023
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Kayseri'de 200 gram ekmeğe zam geldi. 4 TL'den satılan ekmek, 5 TL'ye yükseltildi.
Kayseri'de Fırıncılar ve Uncular Odası, 4 TL'ye satılan 200 gramlık ekmeğin 5 TL'ye yükselttiğini duyurdu.
Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan alınan bilgiye göre yeni fiyatlar şu şekilde:
"Somun Ekmek 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 TL, pide ekmek 180 gram: 5 TL, çifte pide 360 gram: 10 TL, pide sandviç dürüm ekmeği 130 gram: 4 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 150 gram: 5 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 300 gram: 10 TL, kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli pişirme ücreti 200 gram: 6 TL, güveç pişirme ücreti küçük: 25 TL, güveç pişirme ücreti büyük: 35 TL, tahinli ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 14 TL, yağlı ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 12 TL, roll ekmek 50 gram: 1,50 TL."
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