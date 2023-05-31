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https://sputniknews.com.tr/20230531/kanadada-8-yasindaki-yerli-kiz-cocuguna-cinsel-istismarda-bulunan-rahip-tutuklandi-1071818444.html
Kanada’da 8 yaşındaki yerli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan rahip tutuklandı
Kanada’da 8 yaşındaki yerli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan rahip tutuklandı
Kanada’nın Manitoba eyaletinde Katolik rahip Arul Savari'nin, 8 yaşındaki yerli kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandığı bildirildi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T01:33+0300
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Kanada Kraliyet Atlı Polis RCMP Sözcüsü Scott McMurchy, basına yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki rahip Savari’nin, Winnipeg kenti yakınlarındaki Little Grand Rapids First Nation topluluğuna mensup 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.Savari'nin tutuklandığını aktaran sözcü McMurchy, rahibin diğer olası kurbanlarını da belirledikleri bilgisini paylaştı.McMurchy, "Yaşananları bu kadar aleni bir şekilde paylaşarak, genç kurbanı daha fazla travmatize etmek istemiyoruz. Ancak diğer çocukların da benzer şekilde zarar görmüş olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Rahibin, bölgedeki iki farklı yerli topluluğunda görev yaptığını kaydeden McMurchy, Savari’nin, "cinsel saldırı, cinsel müdahale, bir gencin cinsel istismarı, bir çocuğu kandırmak ve zorla hapsetmek" ile suçlandığını bildirdi.Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedi tazeliğini koruyorKanada kamuoyu yatılı kilise okullarında zorla alıkonulan, cinsel ve fiziksel istismara maruz kalan yerli çocukların yasını tutup tarihle yüzleşmeye çalışırken, yaşanan son olayla bu tür vakaların devam ettiği de ortaya çıktı.İlki 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okulları, "Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yerler" olarak kabul ediliyor.150 binden fazla yerli çocuğun, ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenlerce fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gördü, istismara uğradı.Ülkede, 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/kanadada-kilise-okulunun-bahcesinde-17-mezar-bulundu--1067375313.html
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kanada, kuzey amerika

Kanada’da 8 yaşındaki yerli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan rahip tutuklandı

01:33 31.05.2023 (güncellendi: 01:38 31.05.2023)
© Sputnik / Turan Salcıİskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı, deprem, hasar
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı, deprem, hasar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Kanada’nın Manitoba eyaletinde Katolik rahip Arul Savari'nin, 8 yaşındaki yerli kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandığı bildirildi.
Kanada Kraliyet Atlı Polis RCMP Sözcüsü Scott McMurchy, basına yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki rahip Savari’nin, Winnipeg kenti yakınlarındaki Little Grand Rapids First Nation topluluğuna mensup 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.
Savari'nin tutuklandığını aktaran sözcü McMurchy, rahibin diğer olası kurbanlarını da belirledikleri bilgisini paylaştı.
McMurchy, "Yaşananları bu kadar aleni bir şekilde paylaşarak, genç kurbanı daha fazla travmatize etmek istemiyoruz. Ancak diğer çocukların da benzer şekilde zarar görmüş olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Rahibin, bölgedeki iki farklı yerli topluluğunda görev yaptığını kaydeden McMurchy, Savari’nin, "cinsel saldırı, cinsel müdahale, bir gencin cinsel istismarı, bir çocuğu kandırmak ve zorla hapsetmek" ile suçlandığını bildirdi.

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedi tazeliğini koruyor

Kanada kamuoyu yatılı kilise okullarında zorla alıkonulan, cinsel ve fiziksel istismara maruz kalan yerli çocukların yasını tutup tarihle yüzleşmeye çalışırken, yaşanan son olayla bu tür vakaların devam ettiği de ortaya çıktı.
İlki 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okulları, "Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yerler" olarak kabul ediliyor.
150 binden fazla yerli çocuğun, ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenlerce fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gördü, istismara uğradı.
Ülkede, 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.
Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.
Hristiyanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 17 mezar bulundu
22 Şubat, 15:45
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