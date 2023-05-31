https://sputniknews.com.tr/20230531/kalkinma-ekonomisti-soral-mehmet-simsek-ekonomik-krize-care-olmaz-1071848163.html

Kalkınma ekonomisti Soral: Mehmet Şimşek ekonomik krize çare olmaz

Kalkınma ekonomisti Soral: Mehmet Şimşek ekonomik krize çare olmaz

Kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Türkiye’nin üretim ekonomisine geçmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Şimşek ile üretim atağı yapılamayacağını, ancak döviz bulma... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T17:22+0300

2023-05-31T17:22+0300

2023-05-31T17:22+0300

ankara farki

radyo

ekonomi

bartu soral

birleşmiş milletler (bm)

seçim

kemal kılıçdaroğlu

brics

türkiye

çin

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Kalkınma ekonomisti Soral: Mehmet Şimşek ekonomik krize çare olmaz Kalkınma ekonomisti Soral: Mehmet Şimşek ekonomik krize çare olmaz

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Kalkınma Ekonomisti ve BM Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral konuk olarak katıldı. Soral programda, Mehmet Şimşek’in ekonomiden sorumlu olarak göreve getirileceğine yönelik iddiaları yorumladı, seçim sonrası ekonomide son durumu değerlendirdi ve çözüm önerilerini paylaştı.‘Türkiye üretim ekonomisine geçiş yapmalı’Türkiye’nin ‘ithalata bağlı büyüme batağına’ saplandığını dile getiren Soral, bunun dışarıdan döviz bularak değil üretim güçlerinin devreye sokularak çözümlenebileceğini bildirdi. Mehmet Şimşek’in bu noktada bir çözüm getiremeyeceğini savunan Soral, şunları kaydetti:‘Devlet fabrika kurarak dış ticaret açığını kapatabilir’Türkiye’de üretimin güçlendirilebilmesi için fabrikaların kurulması gerektiğini ifade eden Soral, özel sektörün yetersiz kaldığı yerde devletin bu fabrikaları açmasının dış ticaret açığını kapatacağı görüşünde:‘Dünyada yeni bir saflaşma yaşanıyor’Yeni bir dünya düzeni meydana geldiğini belirten Soral, Türkiye’nin bu yeni düzendeki konumunu ve söz konusu düzendeki saflaşmaları değerlendirdi. BRICS gibi örgütlere dikkat çeken Soral, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Seçimi Kılıçdaroğlu’nun politikaları kaybetti’Türkiye’deki seçimlerde muhalefetin kaybetme nedenlerini sıralayan Soral, “Kılıçdaroğlu’nun Batı’dan gelen desteklerden memnun olduğunu gösteren Batıcı algısını oturtacak Amerika ziyareti, İngiltere ziyareti oldu. Üstüne AKP’nin en çok eleştirilen sığınmacı sorununu yaratan Ahmet Davutoğlu ve AKP’nin ekonomi politikasını 16 yıl yönetmiş olan Batıcı Babacan’ı da masaya ekleyerek hükümetin muhalefete getirdiği suçlamaların tamamını aldı ve ‘Evet ben Batıcıyım, HDP’ciyim, terörcüyüm, PKK’cıyım’ gibi bir algı yarattı. Bu algının kazanması imkansızdı. Ben aylarca bunu çevreme de, Kemal Bey’e de anlattım. 6’lı masa kurulduğu gün o seçim kaybedildi. O politikaları savunup bugünkü Türkiye’de seçim kazanamazsın” dedi.‘Rusya düşmanlığı kaybettirdi’Soral, Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’ye yönelik gerçekleştirilen kaset kumpasları konusunda Rusya’yı suçlaması ile ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

çin

rusya

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İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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