https://sputniknews.com.tr/20230531/kadinlari-ofisine-davet-ettigi-iddiasiyla-gundeme-gelen-selami-sahin-bana-tuzak-kurdular-1071839825.html
Kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin: Beni çekemeyenler tuzak kurdu
Kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin: Beni çekemeyenler tuzak kurdu
Etiler'de kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin, konunun yargıya taşındığını söyleyerek, "Bana tuzak kurup kameraları... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:46+0300
2023-05-31T14:46+0300
2023-05-31T14:56+0300
yaşam
selami şahin
tuzak
iddia
kadın
davet
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Etiler’deki bir alışveriş merkezinin önünde kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Selami Şahin haftalar sonra açıklamalarda bulundu. 'Böyle bir şey yok, beni çekemeyenler yaptı'2. Sayfa'nın haberine göre; kadınlarla çıkan görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozan Selami Şahin, şunları söyledi:Ne olmuştu?Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen kadınları rahatsız ettiği, hatta ellerinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürülmüştü. Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği iddia edilen görüntüler, magazin camiasının gündemine oturmuştu.
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selami şahin, tuzak, iddia, kadın, davet
selami şahin, tuzak, iddia, kadın, davet
Kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin: Beni çekemeyenler tuzak kurdu
14:46 31.05.2023 (güncellendi: 14:56 31.05.2023) Abone ol
Etiler'de kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin, konunun yargıya taşındığını söyleyerek, "Bana tuzak kurup kameraları yerleştirmişler" dedi.
Etiler’deki bir alışveriş merkezinin önünde kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Selami Şahin haftalar sonra açıklamalarda bulundu.
'Böyle bir şey yok, beni çekemeyenler yaptı'
2. Sayfa'nın haberine göre; kadınlarla çıkan görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozan Selami Şahin, şunları söyledi:
"Bana tuzak kurdular, böyle bir şey yok tabi. Allah büyüktür, ona havale ediyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum, mahkemelik olduk. Beni çekemeyen insanlar olmuştur, onlar yapmıştır. Kamerayı falan her şeyi onlar hazırlamış. Ben sanatçıyım ve halkın sevgisiyle varım. Bana 'merhaba' dediklerinde havalara girmem ve konuşurum. Fotoğraf çektirmek istediklerinde de kabul ediyorum. Şimdi her şeyi iptal ettim. Fazla mütevazi olma öyle zannederler sonra. Onun için yeter artık. ben her şeyi halkın sevgisine ve kalbine bırakıyorum. Böyle bir şey yok. Ben herkesle konuşuyorum. Çok kırıldım o yüzden de artık pek ortalığa çıkmıyorum. Mütevazi olduğumda yaptıkları şeye bak."
Ne olmuştu?
Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen kadınları rahatsız ettiği, hatta ellerinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürülmüştü. Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği iddia edilen görüntüler, magazin camiasının gündemine oturmuştu.