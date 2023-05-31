Kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin: Beni çekemeyenler tuzak kurdu

"Bana tuzak kurdular, böyle bir şey yok tabi. Allah büyüktür, ona havale ediyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum, mahkemelik olduk. Beni çekemeyen insanlar olmuştur, onlar yapmıştır. Kamerayı falan her şeyi onlar hazırlamış. Ben sanatçıyım ve halkın sevgisiyle varım. Bana 'merhaba' dediklerinde havalara girmem ve konuşurum. Fotoğraf çektirmek istediklerinde de kabul ediyorum. Şimdi her şeyi iptal ettim. Fazla mütevazi olma öyle zannederler sonra. Onun için yeter artık. ben her şeyi halkın sevgisine ve kalbine bırakıyorum. Böyle bir şey yok. Ben herkesle konuşuyorum. Çok kırıldım o yüzden de artık pek ortalığa çıkmıyorum. Mütevazi olduğumda yaptıkları şeye bak."