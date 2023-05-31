https://sputniknews.com.tr/20230531/kadebostany-istanbulda-sampiyonlar-ligi-finalinde-konser-verecek-1071849293.html

Kadebostany, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde konser verecek

Kadebostany, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde konser verecek

İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Şampiyonlar Ligi Finali'nde DJ ile 9 Haziran'da Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T18:04+0300

2023-05-31T18:04+0300

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şampiyonlar ligi kupası

spor

konser

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Grup, merakla beklenen dördüncü albümü "Play This at My Funerals"ı da 2 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunacak.Albüm çıkışı sonrası İstanbul'a gelecek topluluk, bugüne kadar dünyada 5 milyardan fazla dinleyiciye ulaşırken, 700'den fazla da şova ve birçok single çalışmasına imza attı."Play This at My Funerals" albümü, besteci ve grup üyelerinden Guillaume de Kadebostany'nin modern pop türündeki 12 şarkısından oluşuyor.İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Fransa'da kayıtları yapılan albüme, vokalist olarak Yunanistan merkezli art-pop Vassilina, Fransız şarkıcı Angie Robba, Türk şarkıcı, trompetçi Barış Demirel, İtalyan müzisyen Serepocaiontas ve Rumen şarkıcı Valeria Stoica konuk oldu.

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şampiyonlar ligi kupası, konser