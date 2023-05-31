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Kadebostany, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde konser verecek
Kadebostany, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde konser verecek
İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Şampiyonlar Ligi Finali'nde DJ ile 9 Haziran'da Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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Grup, merakla beklenen dördüncü albümü "Play This at My Funerals"ı da 2 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunacak.Albüm çıkışı sonrası İstanbul'a gelecek topluluk, bugüne kadar dünyada 5 milyardan fazla dinleyiciye ulaşırken, 700'den fazla da şova ve birçok single çalışmasına imza attı."Play This at My Funerals" albümü, besteci ve grup üyelerinden Guillaume de Kadebostany'nin modern pop türündeki 12 şarkısından oluşuyor.İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Fransa'da kayıtları yapılan albüme, vokalist olarak Yunanistan merkezli art-pop Vassilina, Fransız şarkıcı Angie Robba, Türk şarkıcı, trompetçi Barış Demirel, İtalyan müzisyen Serepocaiontas ve Rumen şarkıcı Valeria Stoica konuk oldu.
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şampiyonlar ligi kupası, konser
şampiyonlar ligi kupası, konser

Kadebostany, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde konser verecek

18:04 31.05.2023
© Instagram/KadebostanyKadebostany
Kadebostany - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Instagram/Kadebostany
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İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Şampiyonlar Ligi Finali'nde DJ ile 9 Haziran'da Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
Grup, merakla beklenen dördüncü albümü "Play This at My Funerals"ı da 2 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Albüm çıkışı sonrası İstanbul'a gelecek topluluk, bugüne kadar dünyada 5 milyardan fazla dinleyiciye ulaşırken, 700'den fazla da şova ve birçok single çalışmasına imza attı.
"Play This at My Funerals" albümü, besteci ve grup üyelerinden Guillaume de Kadebostany'nin modern pop türündeki 12 şarkısından oluşuyor.
İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Fransa'da kayıtları yapılan albüme, vokalist olarak Yunanistan merkezli art-pop Vassilina, Fransız şarkıcı Angie Robba, Türk şarkıcı, trompetçi Barış Demirel, İtalyan müzisyen Serepocaiontas ve Rumen şarkıcı Valeria Stoica konuk oldu.
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