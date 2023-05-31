https://sputniknews.com.tr/20230531/istanbulda-6-ilcede-kesinti-12-saate-kadar-surecek-1071842955.html
İstanbul'da 6 ilçede kesinti: 12 saate kadar sürecek
İstanbul'da 6 ilçede kesinti: 12 saate kadar sürecek
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T15:58+0300
2023-05-31T15:58+0300
2023-05-31T15:58+0300
yaşam
istanbul
su kesintisi
belediye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs Çarşamba günü bazı mahallelere su verilemeyeceği bildirildi.İSKİ'den yapılan açıklamada; 31 Mayıs'ta 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230507/istanbulun-17-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1070742966.html
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istanbul, su kesintisi, belediye
istanbul, su kesintisi, belediye
İstanbul'da 6 ilçede kesinti: 12 saate kadar sürecek
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İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs Çarşamba günü bazı mahallelere su verilemeyeceği bildirildi.
İSKİ'den yapılan açıklamada; 31 Mayıs'ta 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.