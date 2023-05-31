https://sputniknews.com.tr/20230531/ingiltere-prensi-william-esi-kate-ile-tanistigi-universitede-sahte-isim-kullanmis-1071836681.html
İngiltere Prensi William, eşi Kate ile tanıştığı üniversitede sahte isim kullanmış
İngiltere Prensi William, eşi Kate ile tanıştığı üniversitede sahte isim kullanmış
Babası Charles'ın İngiliz Kralı olmasının ardından kraliyet ailesinin 2 numaralı ismi olmaya hak kazanan Prens William'ın eşi Kate ile tanıştığı üniversite... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T13:36+0300
2023-05-31T13:36+0300
2023-05-31T13:36+0300
yaşam
ingiltere
ingiliz kraliyet ailesi
prens william
kate middleton
üniversite
sahte kimlik
aşk
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İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Prens William, İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde eğitim gördüğü sırada 'William Wales' ismiyle kayıt yaptırsa da kendisini çevresindekilere bir başka isim ile tanıttı.Üniversite yönetimi ile kraliyet ailesi arasındaki anlaşma kapsamında Prens William'ın medyanın dikkatini üzerine çekmeden eğitimini sürdürmesi amaçlandı. Ancak William bu konuda bir adım daha atarak üniversitede kendisini başka bir isim ile tanıtmaya karar verdi. Haberlere göre üniversitenin resmi kayıtlarında Galler Prensi olmasından dolayı 'William Wales (Galler) adıyla yer alan William, arkadaşları arasında 'Steve' olarak tanınıyordu.Dolayısıyla ilerleyen yıllarda eşi ve çocuklarının annesi olacak Kate Middleton'ın üniversite yıllarında Prens William'a 'Steve' ismiyle seslenmiş olabileceği yorumları yapıldı.Üniversitede tanışan ve aynı arkadaş çevresinde bulunan Kate ve William ikilisi, birlikteliklerini Nisan 2011'de evlilik ile taçlandırdı. Çiftin George, Charlotte ve Louis isimlerinde 3 çocuğu bulunuyor.Öte yandan Prenses Kate, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda kraliyet ailesine katılma hikayesini anlatmıştı. Kraliyet ailesinin bir üyesi olmasıyla sonuçlanan birlikteliği anlatan Kate Middleton, William ile tanışmadan önce bir gün kraliyet ailesine dahil olacağını aklının ucundan dahi geçirmediğini, Prens William'a aşık olduğu için bunun gerçekleştiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/kardes-kavgasi-prens-harry-williami-zorbalik-ve-basina-esini-karalayan-hikayeler-vermekle-sucladi-1064658632.html
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ingiltere, ingiliz kraliyet ailesi, prens william, kate middleton, üniversite, sahte kimlik, aşk
ingiltere, ingiliz kraliyet ailesi, prens william, kate middleton, üniversite, sahte kimlik, aşk
İngiltere Prensi William, eşi Kate ile tanıştığı üniversitede sahte isim kullanmış
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Babası Charles'ın İngiliz Kralı olmasının ardından kraliyet ailesinin 2 numaralı ismi olmaya hak kazanan Prens William'ın eşi Kate ile tanıştığı üniversite yıllarında sahte isim kullandığı ortaya çıktı.
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Prens William, İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde eğitim gördüğü sırada 'William Wales' ismiyle kayıt yaptırsa da kendisini çevresindekilere bir başka isim ile tanıttı.
Üniversite yönetimi ile kraliyet ailesi arasındaki anlaşma kapsamında Prens William'ın medyanın dikkatini üzerine çekmeden eğitimini sürdürmesi amaçlandı. Ancak William bu konuda bir adım daha atarak üniversitede kendisini başka bir isim ile tanıtmaya karar verdi.
Haberlere göre üniversitenin resmi kayıtlarında Galler Prensi olmasından dolayı 'William Wales (Galler) adıyla yer alan William, arkadaşları arasında 'Steve' olarak tanınıyordu.
Dolayısıyla ilerleyen yıllarda eşi ve çocuklarının annesi olacak Kate Middleton'ın üniversite yıllarında Prens William'a 'Steve' ismiyle seslenmiş olabileceği yorumları yapıldı.
Üniversitede tanışan ve aynı arkadaş çevresinde bulunan Kate ve William ikilisi, birlikteliklerini Nisan 2011'de evlilik ile taçlandırdı. Çiftin George, Charlotte ve Louis isimlerinde 3 çocuğu bulunuyor.
Öte yandan Prenses Kate, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda kraliyet ailesine katılma hikayesini anlatmıştı. Kraliyet ailesinin bir üyesi olmasıyla sonuçlanan birlikteliği anlatan Kate Middleton, William ile tanışmadan önce bir gün kraliyet ailesine dahil olacağını aklının ucundan dahi geçirmediğini, Prens William'a aşık olduğu için bunun gerçekleştiğini dile getirdi.