https://sputniknews.com.tr/20230531/imamoglunun-avukati-saygi-ozturke-konustu-cezasi-istinafta-onandi-mi-1071830341.html
İmamoğlu’nun avukatı Saygı Öztürk'e konuştu: Cezası istinafta onandı mı?
İmamoğlu’nun avukatı Saygı Öztürk'e konuştu: Cezası istinafta onandı mı?
2019'da YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararının onandığı... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:54+0300
2023-05-31T11:54+0300
2023-05-31T11:54+0300
politika
ekrem imamoğlu
siyaset
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yasak
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını temyize taşıdı.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davanın onandığına ilişkin haberler üzerine Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Kemal Polat şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230531/abdulkadir-selvi-imamogluna-hapis-cezasi-onandi-mi-1071823277.html
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ekrem imamoğlu, siyaset, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yasak
ekrem imamoğlu, siyaset, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yasak
İmamoğlu’nun avukatı Saygı Öztürk'e konuştu: Cezası istinafta onandı mı?
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2019'da YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararının onandığı iddia edildi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, iddialarla ilgili "Henüz bir işlem yapılmadı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını temyize taşıdı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davanın onandığına ilişkin haberler üzerine Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Kemal Polat
şunları söyledi:
“Bir gazeteci arkadaş bugün, müvekkilim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis kararının istinafta onandığını yazmış. Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı son açıklamaları da bu davanın sonucuna bağlamış. İmamoğlu dosyası istinafta, henüz bir karara bağlanmadı. Bugün de ilgili mahkemenin kalemiyle konuştum, dosya sırada bekliyor. Henüz bir işlem yapılmadı.”