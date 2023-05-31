İmamoğlu’nun avukatı Saygı Öztürk'e konuştu: Cezası istinafta onandı mı?

“Bir gazeteci arkadaş bugün, müvekkilim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis kararının istinafta onandığını yazmış. Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı son açıklamaları da bu davanın sonucuna bağlamış. İmamoğlu dosyası istinafta, henüz bir karara bağlanmadı. Bugün de ilgili mahkemenin kalemiyle konuştum, dosya sırada bekliyor. Henüz bir işlem yapılmadı.”