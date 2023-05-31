İlhan Cihaner: CHP’de değişim istekleri ‘ŞYZD’ye takılır derler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Yeni dönem ekonomi politikaları neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
13 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/ilhan-cihaner-chpdegisim-istekleri-syzdye-takilir-derler-1071856830.html
İlhan Cihaner: CHP’de değişim istekleri ‘ŞYZD’ye takılır derler
İlhan Cihaner: CHP’de değişim istekleri ‘ŞYZD’ye takılır derler
Eski CHP milletvekili ve eski başsavcı İlhan Cihaner, “Bir arkadaşım, ‘ŞYZD ideolojisi gündeme gelecek herhalde yerel seçimler nedeniyle dedi ve ben de... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:36+0300
2023-05-31T22:36+0300
akşam postasi
ilhan cihaner
seçim
chp
ak parti
radyo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Seçimlerde yaşanan kayıplar nedeniyle CHP’de yükselen itirazları, 'Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu olan eski CHP milletvekili ve eski başsavcı İlhan Cihaner, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Cihaner, "Sürekli yenilgileri yaşatan temel nedenlerin sorgulanmaması hatta sadece sorgulanıp tartışılması da değil oradan bir sonuç çıkartılıp o sonucun hataya geçirilmesi konusunda sadece beyin jimnastiğinden de bahsetmiyoruz. Tartışma dediğimiz şey aynı zamanda bilinç oluşturur, aynı zamanda sizin kitlenize de bir bilgi olur. Maalesef bunu son 10-15 yıl içerisinde yaşadığımız seçim fırtınaları nedeniyle bir türlü yapılamadı. Zaman zaman bizler de eleştiri dozumuzu kısmak zorunda kaldık çünkü vatandaşların eleştiri ve tartışmaya tahammülü kalmamış. Parti içi kavga gibi ve bu tartışmaya kimsenin tahammülü yoktu. Umarım bu tartışma zemini oluşur" dedi.'Neden bu noktaya geldik?'Cihaner, "Neden bu noktaya geldik? CHP ve muhalefet ağırlıklı olarak iktidarın ve Türkiye’ye bugünkü tabloyu oluşturan liberal, sağ muhafazakar kesimin kodlarına göre kendilerini kodladılar. Onların kendilerine çizdikleri alanda siyaset yapmaya çalıştılar. CHP, maalesef bu alanı değiştirip, dönüştürüp toplumu buna göre ikna etmek yerine oradaki ve üstelik çoğu da olgusal karşılığı olmayan yanlış algılardı... Onun üzerinden siyaset yapmayı tercih ettiler. Hep söylenir, Türkiye toplumuna muayyen bir sağcılık ve muhafazakarlık atfedildi ve bunun hiçbir şekilde dönüştürülemeyeceği kabul edildi. İktidarı elden etmek için de bizim de söylemsel düzeyde öyle davranmayı bırakın, giderek öyle olmaya varan bir hak izlendi. En temel yanlışın bu olduğunu düşünüyorum. Burada dünyada yükselen milliyetçilik deniliyor ama öyle bir şey de yok hele ki Türkiye’de yükselen milliyetçilik kanaatinde değilim. Milliyetçi partilerin oyları 5 yıl önceki seçime göre dramatik bir artış göstermediği gibi siz onun karşısına, onunla yarışacak bir ideoloji koyarsınız, o ona nispetle yükselirse bir yükselişten bahsedersiniz ama onun yerine sürekli onun söylemlerini, onun dünya görüşünü yeniden üretirseniz orada bir yükselişten de bahsedemezsiniz çünkü mukayese edeceğiniz bir referans noktanız olmamış olur" diye ekledi.'İktidara teslim olundu'CHP'nin iktidarın kendinden menkul millilik ve yerlilik anlayışına teslim olunduğunu kaydeden Cihaner, şöyle devam etti: "Yoksullukla ilişkilendirilebilecek bazı temel yanlışlar bile kurban edildi. Listelere dikkat edilmedi. Belediyelerin yaptıkları işler partiye mal edilmedi. Adalet yürüyüşünden bu yana gelen rumuzsuz, sembolsüz ve siyasetsiz bir siyasi akterilasyon gibi tarz izlenmeye başlandı. Dünya siyaset tarihine geçecek bir iş yapıyorsunuz ve orada bunu size, sizin düşüncenize ve partinize mal edecek tek bir şey yok. Bu birçok insanın hoşuna gidebilir ama sandığa gittiğiniz zaman bir fayda getirmediğini bir şekilde görüyoruz. Belediyelerimiz de bu furyaya kendilerini biraz kaptırdılar. Seçildim ve geldim artık halkın belediyesiyim... Doğrudur ama aynı zamanda dünya görüşünüze de insanları ikna edecek ince çizgide tutmanız lazım. Bunun çok büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. İttifak masası bence baştan itibaren yanlış kurgulandı. İttifak masasının birleşenleri dolayısıyla AKP’ye karşı kullanılabilecek argümanlar nezdinde, sahada çalışacak ya da politik dil kullanabilecek insanlar bir çeşit silahsızlandırıldı.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilhan cihaner, seçim, chp, ak parti, radyo
ilhan cihaner, seçim, chp, ak parti, radyo

İlhan Cihaner: CHP’de değişim istekleri ‘ŞYZD’ye takılır derler

22:36 31.05.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Eski CHP milletvekili ve eski başsavcı İlhan Cihaner, “Bir arkadaşım, ‘ŞYZD ideolojisi gündeme gelecek herhalde yerel seçimler nedeniyle dedi ve ben de harflere anlam vermeye çalıştım. ŞYZD, yani ‘Şimdi yeri ve zamanı değil’. Bu CHP’de çok kullanılır ve yine o tartışmaların yapılmasının önüne geçilmeye çalışıyor” dedi.
Seçimlerde yaşanan kayıplar nedeniyle CHP’de yükselen itirazları, 'Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu olan eski CHP milletvekili ve eski başsavcı İlhan Cihaner, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Cihaner, "Sürekli yenilgileri yaşatan temel nedenlerin sorgulanmaması hatta sadece sorgulanıp tartışılması da değil oradan bir sonuç çıkartılıp o sonucun hataya geçirilmesi konusunda sadece beyin jimnastiğinden de bahsetmiyoruz. Tartışma dediğimiz şey aynı zamanda bilinç oluşturur, aynı zamanda sizin kitlenize de bir bilgi olur. Maalesef bunu son 10-15 yıl içerisinde yaşadığımız seçim fırtınaları nedeniyle bir türlü yapılamadı. Zaman zaman bizler de eleştiri dozumuzu kısmak zorunda kaldık çünkü vatandaşların eleştiri ve tartışmaya tahammülü kalmamış. Parti içi kavga gibi ve bu tartışmaya kimsenin tahammülü yoktu. Umarım bu tartışma zemini oluşur" dedi.

'Neden bu noktaya geldik?'

Cihaner, "Neden bu noktaya geldik? CHP ve muhalefet ağırlıklı olarak iktidarın ve Türkiye’ye bugünkü tabloyu oluşturan liberal, sağ muhafazakar kesimin kodlarına göre kendilerini kodladılar. Onların kendilerine çizdikleri alanda siyaset yapmaya çalıştılar. CHP, maalesef bu alanı değiştirip, dönüştürüp toplumu buna göre ikna etmek yerine oradaki ve üstelik çoğu da olgusal karşılığı olmayan yanlış algılardı... Onun üzerinden siyaset yapmayı tercih ettiler. Hep söylenir, Türkiye toplumuna muayyen bir sağcılık ve muhafazakarlık atfedildi ve bunun hiçbir şekilde dönüştürülemeyeceği kabul edildi. İktidarı elden etmek için de bizim de söylemsel düzeyde öyle davranmayı bırakın, giderek öyle olmaya varan bir hak izlendi. En temel yanlışın bu olduğunu düşünüyorum. Burada dünyada yükselen milliyetçilik deniliyor ama öyle bir şey de yok hele ki Türkiye’de yükselen milliyetçilik kanaatinde değilim. Milliyetçi partilerin oyları 5 yıl önceki seçime göre dramatik bir artış göstermediği gibi siz onun karşısına, onunla yarışacak bir ideoloji koyarsınız, o ona nispetle yükselirse bir yükselişten bahsedersiniz ama onun yerine sürekli onun söylemlerini, onun dünya görüşünü yeniden üretirseniz orada bir yükselişten de bahsedemezsiniz çünkü mukayese edeceğiniz bir referans noktanız olmamış olur" diye ekledi.

'İktidara teslim olundu'

CHP'nin iktidarın kendinden menkul millilik ve yerlilik anlayışına teslim olunduğunu kaydeden Cihaner, şöyle devam etti: "Yoksullukla ilişkilendirilebilecek bazı temel yanlışlar bile kurban edildi. Listelere dikkat edilmedi. Belediyelerin yaptıkları işler partiye mal edilmedi. Adalet yürüyüşünden bu yana gelen rumuzsuz, sembolsüz ve siyasetsiz bir siyasi akterilasyon gibi tarz izlenmeye başlandı. Dünya siyaset tarihine geçecek bir iş yapıyorsunuz ve orada bunu size, sizin düşüncenize ve partinize mal edecek tek bir şey yok. Bu birçok insanın hoşuna gidebilir ama sandığa gittiğiniz zaman bir fayda getirmediğini bir şekilde görüyoruz. Belediyelerimiz de bu furyaya kendilerini biraz kaptırdılar. Seçildim ve geldim artık halkın belediyesiyim... Doğrudur ama aynı zamanda dünya görüşünüze de insanları ikna edecek ince çizgide tutmanız lazım. Bunun çok büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. İttifak masası bence baştan itibaren yanlış kurgulandı. İttifak masasının birleşenleri dolayısıyla AKP’ye karşı kullanılabilecek argümanlar nezdinde, sahada çalışacak ya da politik dil kullanabilecek insanlar bir çeşit silahsızlandırıldı.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала