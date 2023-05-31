https://sputniknews.com.tr/20230531/iletisim-baskanligindan-sosyal-medyadaki-kabine-listeleri-ile-ilgili-aciklama-1071826566.html
İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki 'kabine listeleri' ile ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki 'kabine listeleri' ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "Asılsızdır" açıklaması yaptı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:05+0300
2023-05-31T11:05+0300
2023-05-31T11:05+0300
politika
türkiye
bakan
kabine
dezenformasyon
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "Asılsızdır" açıklaması yaptı.Yapılan açıklama şöyle:Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan “kabine listeleri” asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-1071824540.html
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türkiye, bakan, kabine, dezenformasyon, iletişim başkanlığı
türkiye, bakan, kabine, dezenformasyon, iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki 'kabine listeleri' ile ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "Asılsızdır" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "Asılsızdır" açıklaması yaptı.
Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan “kabine listeleri” asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir.