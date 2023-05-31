https://sputniknews.com.tr/20230531/iletisim-baskanligindan-sosyal-medyadaki-kabine-listeleri-ile-ilgili-aciklama-1071826566.html

İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki 'kabine listeleri' ile ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki 'kabine listeleri' ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "Asılsızdır" açıklaması yaptı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T11:05+0300

2023-05-31T11:05+0300

2023-05-31T11:05+0300

politika

türkiye

bakan

kabine

dezenformasyon

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "Asılsızdır" açıklaması yaptı.Yapılan açıklama şöyle:Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan “kabine listeleri” asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-1071824540.html

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türkiye, bakan, kabine, dezenformasyon, iletişim başkanlığı