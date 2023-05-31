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https://sputniknews.com.tr/20230531/ihmal-sonucu-olum-dondurucuda-mahsur-kalan-sube-muduru-hayatini-kaybetti-1071826889.html
İhmal sonucu ölüm: Dondurucuda mahsur kalan şube müdürü hayatını kaybetti
İhmal sonucu ölüm: Dondurucuda mahsur kalan şube müdürü hayatını kaybetti
ABD'de bir fast food zincirine aslında geçici olarak atanan ama görev süresi uzatılan şube müdürü, kapısı aylardır bozuk olmasına rağmen tamir ettirilmeyen... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:52+0300
2023-05-31T11:52+0300
dünya
abd
louisiana
dondurucu soğuk
fast food
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ABD’nin Louisiana eyaletindeki bir fast food zinciri şubesinde dondurucudan çıkan cesedin şubenin müdürüne ait olduğu ortaya çıktı. Aile üyelerinin fast food zinciri ve şubenin sahibine açtığı dava dilekçesinin detaylarına göre dondurucuda kilitli kalan 63 yaşındaki müdür Nguyet Le var gücüyle sesini duyurmaya çalışsa da donarak hayatını kaybetti. Le’nin dört çocuğu, dondurucunun yaklaşık 9 aydır bozuk olan kapısını defalarca şikayet edilmiş olmasına rağmen bir türlü onarmadıkları gerekçesiyle fast food zincirinin kendisinden ve sahibi Turbo Restaurants’tan en az 1 milyon dolar tazminat talep etti. Dilekçeye göre Le’nin çocukları annelerini 11 Mayıs sabahı işyerine bıraktı. Sonrasında Le bir şekilde içi -23 derece olan dondurucuda mahsur kaldı. Saatler sonra oğlu ve aynı zamanda çalışma arkadaşı Nguyen, annesini dondurucuda yerde buldu. Dondurucunun kapısında bulunan kan izleri de Le’nin elleriyle kapıyı açmaya çalıştığı ve çok çabaladığı için ellerini kestiği sonucuna ulaştırdı. Nitekim otopsi sonucu da Le’nin vücut ısısının normalin çok altına düştüğü için öldüğünü teyit etti. Le’nin çocuklarının yönelttiği bir diğer suçlama da annelerinin şubatta kendilerine 3.5 saat mesafedeki söz konusu şubeye geçici olarak atandığı ama 1 ay sürmesi gereken görev süresinin 2 hafta daha uzatıldığı, bu olmasa annelerinin muhtemelen hayatta kalacak olduğu yönünde. Fast food zinciri ise Le’nin ölümüyle ilgili durumun farkında olduklarını ve soruşturma için yerel yetkililerle işbirliği yaptıklarını açıklamakla yetindi.
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abd, louisiana, dondurucu soğuk, fast food
abd, louisiana, dondurucu soğuk, fast food

İhmal sonucu ölüm: Dondurucuda mahsur kalan şube müdürü hayatını kaybetti

11:52 31.05.2023
© AP Photo / David ZalubowskiABD- mezarlık
ABD- mezarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / David Zalubowski
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ABD'de bir fast food zincirine aslında geçici olarak atanan ama görev süresi uzatılan şube müdürü, kapısı aylardır bozuk olmasına rağmen tamir ettirilmeyen dondurucuda mahsur kalınca donarak öldü. Kapıda bulunan izledin ortaya çıkardığı ayrıntılar ise kan dondurdu.
ABD’nin Louisiana eyaletindeki bir fast food zinciri şubesinde dondurucudan çıkan cesedin şubenin müdürüne ait olduğu ortaya çıktı. Aile üyelerinin fast food zinciri ve şubenin sahibine açtığı dava dilekçesinin detaylarına göre dondurucuda kilitli kalan 63 yaşındaki müdür Nguyet Le var gücüyle sesini duyurmaya çalışsa da donarak hayatını kaybetti.
Le’nin dört çocuğu, dondurucunun yaklaşık 9 aydır bozuk olan kapısını defalarca şikayet edilmiş olmasına rağmen bir türlü onarmadıkları gerekçesiyle fast food zincirinin kendisinden ve sahibi Turbo Restaurants’tan en az 1 milyon dolar tazminat talep etti.
Dilekçeye göre Le’nin çocukları annelerini 11 Mayıs sabahı işyerine bıraktı. Sonrasında Le bir şekilde içi -23 derece olan dondurucuda mahsur kaldı. Saatler sonra oğlu ve aynı zamanda çalışma arkadaşı Nguyen, annesini dondurucuda yerde buldu. Dondurucunun kapısında bulunan kan izleri de Le’nin elleriyle kapıyı açmaya çalıştığı ve çok çabaladığı için ellerini kestiği sonucuna ulaştırdı.
Nitekim otopsi sonucu da Le’nin vücut ısısının normalin çok altına düştüğü için öldüğünü teyit etti.
Le’nin çocuklarının yönelttiği bir diğer suçlama da annelerinin şubatta kendilerine 3.5 saat mesafedeki söz konusu şubeye geçici olarak atandığı ama 1 ay sürmesi gereken görev süresinin 2 hafta daha uzatıldığı, bu olmasa annelerinin muhtemelen hayatta kalacak olduğu yönünde.
Fast food zinciri ise Le’nin ölümüyle ilgili durumun farkında olduklarını ve soruşturma için yerel yetkililerle işbirliği yaptıklarını açıklamakla yetindi.
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