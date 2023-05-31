https://sputniknews.com.tr/20230531/gazpromdan-cine-gunluk-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-tarihi-rekor-1071851459.html
Gazprom’dan Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni tarihi rekor
Gazprom’dan Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni tarihi rekor
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Çin'in talep ettiği doğalgaz hacimlerinin tamamını tedarik ederek bu ülkeye günlük sevkiyat rekorunu tazelediğini bildirdi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T19:32+0300
2023-05-31T19:32+0300
2023-05-31T19:33+0300
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Gazprom’dan yapılan açıklamada, Pekin’in Sila Sibiri (Sibirya'nın Gücü) boru hattı üzerinden dün verdiği gaz siparişinin yeniden günlük kontrat değerini aştığı belirtildi.Gazprom'un Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Teslimatlar, Gazprom ile (Çin'in en büyük devlet petrol ve gaz şirketi) CNPC arasındaki ikili uzun vadeli gaz alım-satım anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verildi.Gazprom ve CNPC 4 Şubat 2022'de Uzak Doğu güzergahı üzerinden doğalgaz tedarikine ilişkin sözleşme imzalamıştı. Uzak Doğu güzergahının Rusya'nın Çin'e gaz tedarik hacmini 10 milyar metreküp artıracağı, toplam yıllık tedarik hacminin ise 48 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülmüştü.Rusya geçen yıl Sila Sibiri doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e 15.5 milyar metreküp gaz tedarik ederek bir rekora imza atmıştı.
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gazprom, çin, rusya, doğalgaz
gazprom, çin, rusya, doğalgaz
Gazprom’dan Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni tarihi rekor
19:32 31.05.2023 (güncellendi: 19:33 31.05.2023) Abone ol
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Çin'in talep ettiği doğalgaz hacimlerinin tamamını tedarik ederek bu ülkeye günlük sevkiyat rekorunu tazelediğini bildirdi.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, Pekin’in Sila Sibiri (Sibirya'nın Gücü) boru hattı üzerinden dün verdiği gaz siparişinin yeniden günlük kontrat değerini aştığı belirtildi.
Gazprom'un Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Teslimatlar, Gazprom ile (Çin'in en büyük devlet petrol ve gaz şirketi) CNPC arasındaki ikili uzun vadeli gaz alım-satım anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verildi.
Gazprom ve CNPC 4 Şubat 2022'de Uzak Doğu güzergahı üzerinden doğalgaz tedarikine ilişkin sözleşme imzalamıştı. Uzak Doğu güzergahının Rusya'nın Çin'e gaz tedarik hacmini 10 milyar metreküp artıracağı, toplam yıllık tedarik hacminin ise 48 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülmüştü.
Rusya geçen yıl Sila Sibiri doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e 15.5 milyar metreküp gaz tedarik ederek bir rekora imza atmıştı.