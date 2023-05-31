https://sputniknews.com.tr/20230531/fuat-oktay-ekonomik-tedbirler-oncelikli-olacak-1071815795.html

Fuat Oktay: Ekonomik tedbirler öncelikli olacak

Fuat Oktay: Ekonomik tedbirler öncelikli olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Özellikle büyük şehirlere baktığımızda, kira ve benzeri artışların kontrolsüz olması olayı ve son dönemde bunun istismar... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T01:10+0300

2023-05-31T01:10+0300

2023-05-31T01:15+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

muhalefet

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber televizyonunda değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye'nin tamamının kazandığını belirten Oktay, "Bunun böyle olduğunu çok yakın gelecekte tüm vatandaşlarımız da görecek, aslında bunu dünya da görmeye başladı" dedi.Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki mevcut liderler arasında en tecrübeli liderlerden olması ve saygın bir yerinin bulunması dolayısıyla seçim sonucuyla tüm dünyanın da kazandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:'Türkiye'nin en büyük sorunu da muhalefetsizliktir'Muhalefetin, seçimin birinci ve ikinci turu sonucunda kendi yanlışlarını ve milleti anlamaya çalışmaktan ziyade, "suçlayıcı, üstenci ve hor gören" bir tavır sergilediğini dile getiren Oktay, milletin bu tavra karşı cevabını çok net verdiğini söyledi.Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa taleplerine ilişkin bir soru üzerine, şöyle konuştu:'Verdikleri sözlerin de altları boştur'İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" sözlerine ilişkin Oktay, "Bu kendi içlerindeki yarışın da başladığı ile alakalı bir işarettir diye düşünüyoruz. Bu tüm diğer partilerde de Millet İttifakı'nda da devam edecektir. Gerek Kılıçdaroğlu'nun veya gerekse diğer ittifak ortaklarının, yerel seçimlere yönelik ittifakı uzatma gayretlerini, aslında kendi başarısızlıklarını örtmenin bir aracı olarak kullandıklarını değerlendiriyorum" diye konuştu.Oktay, İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na karşı daha önce "açtığı bayrağı" yeniden dalgalandırmaya başladığını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:Muhalefetin samimiyetsizliğin yanı sıra liyakatsizlik sorunu yaşadığını belirten Oktay, "Eser, proje üretemeyen, vizyon ortaya koyamayan, bir ufuk çizemeyen dolayısıyla kendi içlerindeki kısır çatışma ve çekişmeleri Türkiye'nin gündemine getirip Türkiye'nin sorunu gibi sunmalarından ve Türkiye'yi sürekli dışarı şikayet etmekten başka yaptıkları, başarılı oldukları bir alan da yok aslında. Milletimiz de bunu görüyor" dedi.'En erken cuma, cumartesi gözüküyor'Oktay, yeni kabine çalışmalarının devam ettiğini, liyakat, samimiyet, yerlilik ve millilik açısından yeterli bir kadro havuzlarının bulunduğunu belirterek, yeni kabinenin açıklanma tarihine ilişkin şu bilgileri verdi:'Cumhurbaşkanı'mızın da zaten birincil önceliği bu olacak'"Cumhurbaşkanı'mız birinci döneminde bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile devam etmiştir, ikinci dönemde bir değil de birden fazla olabilir ama bu sınırlı sayıdaki bir şey olur. Cumhurbaşkanı'mızın tercihidir o" diye konuşan Oktay, yeni hükümetin, güçlü bir ekonomi yönetimiyle, ekonomiye öncelik verileceği mesajını vurgulayacağını söyledi.Oktay, "Cumhurbaşkanı'mızın da zaten birincil önceliği bu olacak. Özellikle büyük şehirlere baktığımızda, kira ve benzeri artışların kontrolsüz olması olayı ve son dönemde bunun istismar edildiğini de biz düşünüyoruz. Bütün bu istismarların önüne geçilmesi için alınacak tedbirlerle çok hızlı sonuç alacağımızı görüyoruz. Ekonomik tedbirler öncelikli olacak​​​​​​." dedi.Deprem bölgesindeki çalışmalara seçim sürecinde de taviz vermeden devam ettiklerinin altını çizen Oktay, depremden etkilenen illeri, afetlere dirençli olacak şekilde ayağa kaldırmayı hedeflediklerini ve açıklanan konut projelerini tamamlayacaklarını kaydetti.Oktay, Türkiye'deki sığınmacıların geri dönüşlerini sağlama konusunda sürecin devam ettiğini belirterek, bunun için Suriye ile siyasi görüşmelerin ve Türkiye'nin güneyindeki güvenli bölgede, Katar'ın mali desteğiyle oluşturulacak yerleşim yerlerine sığınmacıların dönmesinin hızlandırılacağını bildirdi.Yeni dönemde savunma sanayisindeki ilerlemenin süreceğini aktaran Oktay, Türkiye'nin bir enerji üssü olması için yürütülen çalışmaların çok daha hızlı şekilde devam edeceğini vurguladı.'Çok ciddi tecrübe kazandık'Oktay, kiraya yüzde 25'lik zam sınırının devam edebileceğini, konut arzını geliştirerek yüksek kira artışı sorununun önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:Yeni anayasanın mümkün olduğunu, bu yönde çalıştıklarını ve süreci muhalefet ile birlikte götürmeye açık olduklarını dile getiren Oktay, "Herkes kendi anayasa çalışmalarını yapabilir, sonrasında belirli bir ortak zeminde buluşulabilirse bu neden olmasın. Bu herkesin kazanacağı bir süreçtir aslında" dedi.Oktay, 2024'teki yerel seçimlere ilişkin soruya karşılık da şu değerlendirmelerde bulundu:Cumhur İttifakı ile yasama ve yürütmede sağlanan uyumun, yerel yönetimlerle birleşmesinin, yerelden kalkınmayı beraberinde getireceğine dikkati çeken Oktay, "Gerek birinci tur gerek ikinci tur seçimlerden dersler çıkararak yerel seçimlere yürüyeceğiz. İnşallah oradan farklı bir sonuç çıkacağını ümit ediyoruz. Biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız, milletimize kendimizi, projelerimizi anlatacağız ve merkezle de uyumlu bir şekilde inşallah sonuca yürüyeceğiz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), muhalefet, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp