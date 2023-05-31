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Firavun Tutankamon'un yüzü ölümünden 3 bin 300 yıl sonra canlandırıldı
Firavun Tutankamon'un yüzü ölümünden 3 bin 300 yıl sonra canlandırıldı
Firavun Kral Tutankamon'un yüzü, Avustralyalı, Brezilyalı ve İtalyan bilim insanlarından oluşan ekip tarafından uygulanan teknikle yeniden canlandırıldı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T17:32+0300
2023-05-31T17:32+0300
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firavun
tutankamon
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Uluslararası bilim insanları ekibi, Firavun'un kafatasının mevcut ölçülerini ve referans resimlerini kullanarak Tutankamon'un yüzünü yeniden şekillendirdi.Çalışmada, şimdiki Mısırlılardan alınan veriler kılavuz olarak kullanıldı. Diğer tekniklerin de uygulanmasıyla Tutankamon'un yüzü, aşamalı olarak yeniden canlandırıldı.'Narin yüzlü genç bir adama benziyor'Brezilyalı grafik uzmanı ve çalışmanın ortak yazarı Cicero Moraes, "Bana göre o, narin yüzlü genç bir adama benziyor. Ona baktığımızda, büyük sorumluluğu olan bir politikacıdan çok, genç bir öğrenci görüyoruz, bu da tarihsel şahsiyeti daha da ilginç hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.Moraes, "Kafatasının üç boyutlu bir modelini çıkarmak, bilgi izlerinin birbirine bağlandığı bir dedektiflik çalışmasıydı. Mevcut orantı verilerini ve bazı önemli sefalometrik ölçümleri kullanarak sanal bir donörden sayısal bir kafatası alıp bunu Tutankamon'un kafatası olacak şekilde ayarlamak mümkündü" açıklamasını yaptı.Bu verilerle, dudakların boyutunu, göz yuvarlarının konumunu, kulakların yüksekliğini ve burnun boyutunu yeniden oluşturduklarını anlatan Moraes, "Tüm bu tahminler, birkaç farklı soydan gelen ve yaşayan bireylerin bilgisayarlı tomografi taramaları üzerinde gerçekleştirilen istatistiksel çalışmalara dayanmaktadır" dedi.Moraes, Firavun Kral'ın çok iyi bir benzerini oluşturduklarını düşündüğünü belirterek "Yaşayan insanlardan elde edilen verilerle, geliştirdiğimiz projeksiyonları gerçek ölçümlerle karşılaştırdığımız çalışmalar sonucunda genel anlamda, gerçek yüzle iyi bir uyum sağladığımızdan eminiz" diye konuştu.'Antik tasvirleriyle örtüşüyor'Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nde Mısırbilimci ve arkeolog olan ve çalışmanın ortak yazarlarından Michael Habicht, "Yeniden yapılandırmamız, 2005'te Fransız ekip tarafından yapılan çalışmaya inanılmaz derecede yakın. Ayrıca Tutankamon'un antik tasvirlerine, özellikle de mezar hazinesindeki nilüfer çiçeğinin üzerindeki baş ile örtüşüyor" ifadesini kullandı.Moraes, Habicht ile ortak yazarlar, Francesco Galassi, Elena Varotto ve Thiago Beaini'nin çalışması, İtalyan Journal of Anatomy and Embryology'de yayımlanacak.İngiliz arkeolog ve Mısırbilimci Howard Carter, Kasım 1922'de Mısır'ın Luksor kentindeki ünlü Krallar Vadisi'nde Firavun Tutankamon'un mezarını ve hazinesini keşfetmişti.
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Firavun Tutankamon'un yüzü ölümünden 3 bin 300 yıl sonra canlandırıldı

17:32 31.05.2023
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler BakanlığıMısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu.
Mısır’ın Giza kentindeki tarihi Sakkara bölgesinde Ptolemaios Hanedanlığı (MÖ 305 - MÖ 30) ve 30.Firavun Hanedanlığı (MÖ 380 - MÖ 343) dönemine ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, insan ve hayvanların mumyalama işlemleri için kullanılan atölyeler, mezar, heykeller, çanak çömlek parçaları bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
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Firavun Kral Tutankamon'un yüzü, Avustralyalı, Brezilyalı ve İtalyan bilim insanlarından oluşan ekip tarafından uygulanan teknikle yeniden canlandırıldı.
Uluslararası bilim insanları ekibi, Firavun'un kafatasının mevcut ölçülerini ve referans resimlerini kullanarak Tutankamon'un yüzünü yeniden şekillendirdi.
Çalışmada, şimdiki Mısırlılardan alınan veriler kılavuz olarak kullanıldı. Diğer tekniklerin de uygulanmasıyla Tutankamon'un yüzü, aşamalı olarak yeniden canlandırıldı.

'Narin yüzlü genç bir adama benziyor'

Brezilyalı grafik uzmanı ve çalışmanın ortak yazarı Cicero Moraes, "Bana göre o, narin yüzlü genç bir adama benziyor. Ona baktığımızda, büyük sorumluluğu olan bir politikacıdan çok, genç bir öğrenci görüyoruz, bu da tarihsel şahsiyeti daha da ilginç hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Moraes, "Kafatasının üç boyutlu bir modelini çıkarmak, bilgi izlerinin birbirine bağlandığı bir dedektiflik çalışmasıydı. Mevcut orantı verilerini ve bazı önemli sefalometrik ölçümleri kullanarak sanal bir donörden sayısal bir kafatası alıp bunu Tutankamon'un kafatası olacak şekilde ayarlamak mümkündü" açıklamasını yaptı.
Bu verilerle, dudakların boyutunu, göz yuvarlarının konumunu, kulakların yüksekliğini ve burnun boyutunu yeniden oluşturduklarını anlatan Moraes, "Tüm bu tahminler, birkaç farklı soydan gelen ve yaşayan bireylerin bilgisayarlı tomografi taramaları üzerinde gerçekleştirilen istatistiksel çalışmalara dayanmaktadır" dedi.
Moraes, Firavun Kral'ın çok iyi bir benzerini oluşturduklarını düşündüğünü belirterek "Yaşayan insanlardan elde edilen verilerle, geliştirdiğimiz projeksiyonları gerçek ölçümlerle karşılaştırdığımız çalışmalar sonucunda genel anlamda, gerçek yüzle iyi bir uyum sağladığımızdan eminiz" diye konuştu.

'Antik tasvirleriyle örtüşüyor'

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nde Mısırbilimci ve arkeolog olan ve çalışmanın ortak yazarlarından Michael Habicht, "Yeniden yapılandırmamız, 2005'te Fransız ekip tarafından yapılan çalışmaya inanılmaz derecede yakın. Ayrıca Tutankamon'un antik tasvirlerine, özellikle de mezar hazinesindeki nilüfer çiçeğinin üzerindeki baş ile örtüşüyor" ifadesini kullandı.
Moraes, Habicht ile ortak yazarlar, Francesco Galassi, Elena Varotto ve Thiago Beaini'nin çalışması, İtalyan Journal of Anatomy and Embryology'de yayımlanacak.
İngiliz arkeolog ve Mısırbilimci Howard Carter, Kasım 1922'de Mısır'ın Luksor kentindeki ünlü Krallar Vadisi'nde Firavun Tutankamon'un mezarını ve hazinesini keşfetmişti.
Firavun 2. Ramses - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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