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FBI, Biden'ın 'yasadışı para alışverişi' yaptığı iddiasına ilişkin belgeyi Kongre'ye vermedi
FBI, Biden'ın 'yasadışı para alışverişi' yaptığı iddiasına ilişkin belgeyi Kongre'ye vermedi
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren 'yasadışı para alışverişini' gösterdiği iddia... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T01:09+0300
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fbi
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Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı yazılı açıklamada, FBI'ın bugün, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu para alışverişi yaparak "bir rüşvet planına karıştığını" gösterdiğini iddia ettikleri gizli belgeyi Komite'ye sunmayacağını bildirdiğini kaydetti.FBI'ın bu kararının "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Comer, FBI Direktörü Christopher Wray'i "Kongre'nin yasal emrine uymamaktan" sorumlu tutacaklarını belirtti.Comer, açıklamasında, "Amerikalılar gerçeği hak ediyor ve Gözetim Komitesi de bu ülkenin başlıca kolluk kuvvetlerinden şeffaflık talep etmeye devam edecek." ifadesine yerdi. Comer ayrıca, konuyla ilgili yarın Wray'le telefonda görüşeceğini aktardı.FBI Direktörü Wray cezai yaptırımlara maruz kalabilirABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, söz konusu belgeyi Kongre'ye sunmazsa FBI Direktörü Christopher Wray'i "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutacağını söylemişti.Wray, bu durumda Kongre tarafından bazı cezai yaptırımlara maruz kalabilir.Milletvekilleri Comer ve Chuck Grassley, mayıs ayı başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, 11 Mayıs'ta Comer'e gönderdiği mektupta, "FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.
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joe biden, fbi, kongre
joe biden, fbi, kongre

FBI, Biden'ın 'yasadışı para alışverişi' yaptığı iddiasına ilişkin belgeyi Kongre'ye vermedi

01:09 31.05.2023 (güncellendi: 01:11 31.05.2023)
© AFP 2023 / KENNY HOLSTONJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / KENNY HOLSTON
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ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren 'yasadışı para alışverişini' gösterdiği iddia edilen gizli belgeyi Kongre'ye vermeyi reddetti.
Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı yazılı açıklamada, FBI'ın bugün, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu para alışverişi yaparak "bir rüşvet planına karıştığını" gösterdiğini iddia ettikleri gizli belgeyi Komite'ye sunmayacağını bildirdiğini kaydetti.
FBI'ın bu kararının "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Comer, FBI Direktörü Christopher Wray'i "Kongre'nin yasal emrine uymamaktan" sorumlu tutacaklarını belirtti.
Comer, açıklamasında, "Amerikalılar gerçeği hak ediyor ve Gözetim Komitesi de bu ülkenin başlıca kolluk kuvvetlerinden şeffaflık talep etmeye devam edecek." ifadesine yerdi. Comer ayrıca, konuyla ilgili yarın Wray'le telefonda görüşeceğini aktardı.

FBI Direktörü Wray cezai yaptırımlara maruz kalabilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, söz konusu belgeyi Kongre'ye sunmazsa FBI Direktörü Christopher Wray'i "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutacağını söylemişti.
Wray, bu durumda Kongre tarafından bazı cezai yaptırımlara maruz kalabilir.
Milletvekilleri Comer ve Chuck Grassley, mayıs ayı başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.
FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, 11 Mayıs'ta Comer'e gönderdiği mektupta, "FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.
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