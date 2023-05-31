Fatih Altaylı: Kemal Bey’in beklentisi erken seçim

"Çok açık ki, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak kendini başarılı gibi görse ya da gösterse bile son 5 yılda olan onca şeye, afetlere, ekonomik çöküntüye, göçmen rezaletine, depreme rağmen rakibi hemen hemen 5 yıl önceki oyuyla seçildiyse, Kemal Bey’in tek başarısı muhalefeti kendi etrafında toplamayı başarmış olması. O da onun dehasının değil, diğer partilerin çaresizliğinin sonucu. CHP Genel başkanı olaraksa kesinlikle başarısız. Genel başkanı olduktan sonra katıldığı ilk Teke Tek programında “Başarısız olduğum anda bırakacağım” sözü vermişti. Ama bu sözü de pek çok söz gibi pul oldu. Kemal Kılıçdaroğlu “Taze” bir genel başkan olarak girdiği 2011 seçimlerinde CHP’nin oy oranı 25,98, çıkardığı milletvekili sayısı 135 idi. Aradan geçen 12 senede, iktidarın başına gelen onca olaya rağmen bugün oy oranı, partisi içine aldığı İslamcı partiler dahil 25,35. Elinde kalacak milletvekili sayısı ise 134. Kaybedilen sayısını bile unuttuğumuz seçim bilel “Artık ben bırakayım” dedirtmiyor ve tüm liderler gibi kendini vazgeçilmez olarak görüyor. Erdoğan’ın tek adamlığını eleştirirken, kendi tek adamlığı tartışmaya kapalı. Üstelik Erdoğan başarılı, kendisi ise başarısız. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden koltukta kalmak istediğini anlamıyor değilim. Büyük ihtimalle Türkiye’nin kaçınılmaz bir erken seçime gitmek zorunda kalacağını düşünüyor. Ve bu kez kendisinin adaylığında ısrarcı olmayıp, kazanacak adayı göstermeyi planlıyor. Ne var ki, bunun için artık çok geç. Türkçemizdeki en şahane deyimlerden biri tam da böyle durumlar için söylenmiştir. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye. Kemal Bey yarının dün olmadığını bilmek zorundadır."