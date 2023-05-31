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Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı
Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı
Pakistan’da mahkeme, yargılandığı 7 davada eski Başbakan İmran Han’ın kefaletle 19 Haziran’a kadar serbest bırakılmasına karar verdi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:43+0300
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gözaltı
imran han
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Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor’dan başkent İslamabad’a geldi.Mahkeme, yargılandığı 7 davada Han’ın kefaletle 19 Haziran’a kadar serbest bırakılmasına karar verdi.Nisan 2022’de iktidardan düşen Han hakkında açılmış 90’ın üzerinde dava bulunuyor.Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan Al Kadir Üniversitesi'nin inşa edilmesi için pahalı büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.Aralık 2019'da Riaz, 'kara para' ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'na teslim etmeyi kabul etmişti.Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.PTI lideri Han ise NAB tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230528/pakistanda-10-eski-bakanin-diplomatik-pasaportlari-iptal-edildi-1071670182.html
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pakistan, gözaltı, imran han
pakistan, gözaltı, imran han

Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı

22:43 31.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIPakistan Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılması kararının ardından İmran Han güvenlik güçlerinin konvoyuyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne geri getirilip onlarca polis ve paramiliter Rangers mensuplarıyla çevrili halde İslamabad Yüksek Mahkemesi binasına girerken
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılması kararının ardından İmran Han güvenlik güçlerinin konvoyuyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne geri getirilip onlarca polis ve paramiliter Rangers mensuplarıyla çevrili halde İslamabad Yüksek Mahkemesi binasına girerken - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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Pakistan’da mahkeme, yargılandığı 7 davada eski Başbakan İmran Han’ın kefaletle 19 Haziran’a kadar serbest bırakılmasına karar verdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor’dan başkent İslamabad’a geldi.
Mahkeme, yargılandığı 7 davada Han’ın kefaletle 19 Haziran’a kadar serbest bırakılmasına karar verdi.
Nisan 2022’de iktidardan düşen Han hakkında açılmış 90’ın üzerinde dava bulunuyor.
Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan Al Kadir Üniversitesi'nin inşa edilmesi için pahalı büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.
Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.
Aralık 2019'da Riaz, 'kara para' ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'na teslim etmeyi kabul etmişti.
Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.
PTI lideri Han ise NAB tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.
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