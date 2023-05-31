https://sputniknews.com.tr/20230531/eski-pakistan-basbakani-han-kefaletle-19-hazirana-kadar-serbest-birakildi-1071857248.html

Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı

Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı

Pakistan’da mahkeme, yargılandığı 7 davada eski Başbakan İmran Han’ın kefaletle 19 Haziran’a kadar serbest bırakılmasına karar verdi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T22:43+0300

2023-05-31T22:43+0300

2023-05-31T22:43+0300

dünya

pakistan

gözaltı

imran han

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070995848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37f13846e0f6bef164d1ddbe510e2bc1.jpg

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor’dan başkent İslamabad’a geldi.Mahkeme, yargılandığı 7 davada Han’ın kefaletle 19 Haziran’a kadar serbest bırakılmasına karar verdi.Nisan 2022’de iktidardan düşen Han hakkında açılmış 90’ın üzerinde dava bulunuyor.Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan Al Kadir Üniversitesi'nin inşa edilmesi için pahalı büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.Aralık 2019'da Riaz, 'kara para' ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'na teslim etmeyi kabul etmişti.Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.PTI lideri Han ise NAB tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230528/pakistanda-10-eski-bakanin-diplomatik-pasaportlari-iptal-edildi-1071670182.html

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, gözaltı, imran han