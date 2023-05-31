https://sputniknews.com.tr/20230531/erdoganin-yemin-toreninde-rusyayi-duma-baskani-temsil-edecek-1071849015.html
Erdoğan’ın yemin töreninde Rusya’yı Duma Başkanı temsil edecek
Erdoğan’ın yemin töreninde Rusya’yı Duma Başkanı temsil edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemi için gerçekleştirilecek yemin törenine Rusya adına parlamentonun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T17:44+0300
2023-05-31T17:44+0300
2023-05-31T17:44+0300
dünya
rusya
türkiye
vyaçeslav volodin
recep tayyip erdoğan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, bir dönem için daha cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın yemin töreninde Rusya’yı kimin temsil edileceğine karar verilip verilmediği sorusuna, “Evet, (Duma Başkanı) Vyaçeslav Volodin” yanıtını verdi.Daha önce Devlet Başkanı Putin’in, Erdoğan’ın yemin törenine katılma olasılığının sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu yemin törenine yabancı liderlerin davet edildiğini duymadığını söylemişti.Erdoğan’ın resmen cumhurbaşkanlığı görevine başlayacağı yemin töreni 3 Haziran’da düzenlenecek.
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rusya, türkiye, vyaçeslav volodin, recep tayyip erdoğan
rusya, türkiye, vyaçeslav volodin, recep tayyip erdoğan
Erdoğan’ın yemin töreninde Rusya’yı Duma Başkanı temsil edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemi için gerçekleştirilecek yemin törenine Rusya adına parlamentonun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’in katılacağı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, bir dönem için daha cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın yemin töreninde Rusya’yı kimin temsil edileceğine karar verilip verilmediği sorusuna, “Evet, (Duma Başkanı) Vyaçeslav Volodin” yanıtını verdi.
Daha önce Devlet Başkanı Putin’in, Erdoğan’ın yemin törenine katılma olasılığının sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu yemin törenine yabancı liderlerin davet edildiğini duymadığını söylemişti.
Erdoğan’ın resmen cumhurbaşkanlığı görevine başlayacağı yemin töreni 3 Haziran’da düzenlenecek.