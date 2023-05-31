https://sputniknews.com.tr/20230531/erdogan-ve-bahceli-gorusecek-1071846282.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 17.30'da Beştepe'de kabul edecek. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T16:43+0300

2023-05-31T16:43+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

cumhurbaşkanı

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Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230531/ahmet-hakan-kabine-tahminini-paylasti-2-ya-da-3-isim-kalabilir-1071834475.html

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı