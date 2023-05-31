https://sputniknews.com.tr/20230531/erdogan-ve-bahceli-gorusecek-1071846282.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 17.30'da Beştepe'de kabul edecek. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T16:43+0300
2023-05-31T16:43+0300
2023-05-31T16:56+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068872300_0:175:2879:1794_1920x0_80_0_0_c24e7d97949e78b08775f83cd2ca5868.jpg
Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230531/ahmet-hakan-kabine-tahminini-paylasti-2-ya-da-3-isim-kalabilir-1071834475.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068872300_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_5493d4ff75594be7161b981f7b847da3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
16:43 31.05.2023 (güncellendi: 16:56 31.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 17.30'da Beştepe'de kabul edecek.
Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.