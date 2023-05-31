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Endonezya'da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi
Endonezya'da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi
Endonezya'da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi gerçekleştirildi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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endonezya, çöp, çevre, eylem, fotoğraf, фото
endonezya, çöp, çevre, eylem, fotoğraf, фото

Endonezya'da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi

16:09 31.05.2023
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Endonezya'da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi gerçekleştirildi.
© AAEndonezya’nın Batı Ceva eyaletindeki Depok şehri Cipayung çöplüğü kapasitesini aştı.
Endonezya’da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Endonezya’nın Batı Ceva eyaletindeki Depok şehri Cipayung çöplüğü kapasitesini aştı.
© AABu nedenle bölge sağlık ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
Endonezya’da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bu nedenle bölge sağlık ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
© AACipayung çöplüğünde oluşan çöp dağının çevresinde toplanan bir grup çevre aktivisti çevre kirliliğine karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla bir araya gelerek protesto düzenledi.
Endonezya’da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Cipayung çöplüğünde oluşan çöp dağının çevresinde toplanan bir grup çevre aktivisti çevre kirliliğine karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla bir araya gelerek protesto düzenledi.
© AAProtestoda kamplar kurulup pankartlar açıldı.
Endonezya’da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Protestoda kamplar kurulup pankartlar açıldı.
© AAEndonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde bulunan Tanjung Burung sahilinde de Cisadane nehrinin taşıdığı atıklar, 1.5 kilometrelik çöp yığını oluşturdu.
Endonezya’da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Endonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde bulunan Tanjung Burung sahilinde de Cisadane nehrinin taşıdığı atıklar, 1.5 kilometrelik çöp yığını oluşturdu.
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