Endonezya'da her gün yükselen çöp dağına karşı çevre eylemi

© AAEndonezya’nın Batı Ceva eyaletindeki Depok şehri Cipayung çöplüğü kapasitesini aştı.
1/5
© AA
Endonezya’nın Batı Ceva eyaletindeki Depok şehri Cipayung çöplüğü kapasitesini aştı.
© AABu nedenle bölge sağlık ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
2/5
© AA
Bu nedenle bölge sağlık ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
© AACipayung çöplüğünde oluşan çöp dağının çevresinde toplanan bir grup çevre aktivisti çevre kirliliğine karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla bir araya gelerek protesto düzenledi.
3/5
© AA
Cipayung çöplüğünde oluşan çöp dağının çevresinde toplanan bir grup çevre aktivisti çevre kirliliğine karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla bir araya gelerek protesto düzenledi.
© AAProtestoda kamplar kurulup pankartlar açıldı.
4/5
© AA
Protestoda kamplar kurulup pankartlar açıldı.
© AAEndonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde bulunan Tanjung Burung sahilinde de Cisadane nehrinin taşıdığı atıklar, 1.5 kilometrelik çöp yığını oluşturdu.
5/5
© AA
Endonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang kentinde bulunan Tanjung Burung sahilinde de Cisadane nehrinin taşıdığı atıklar, 1.5 kilometrelik çöp yığını oluşturdu.