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https://sputniknews.com.tr/20230531/dunya-ticaret-orgutu-kuresel-mal-ticareti-yilin-ilk-ceyreginde-durgun-kaldi-1071854967.html
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin yılın ilk çeyreğinde durgun kaldığını ancak ileriye dönük göstergelerin ikinci çeyrekte olası bir dönüşe... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T21:47+0300
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dtö
dünya ticaret örgütü (dtö)
küresel
ekonomi
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DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı. Raporda, bir önceki okumada 92,2 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 95,6'ya yükselmesine rağmen temel değer olan 100 puanın altında kaldığı aktarılarak, bunun trendin altında bir istikrar ile ticaret hacimlerinde yükselişin başladığına işaret ettiği ifade edildi.Geçen yılın son çeyreğinde mal ticareti hacminin çeyreklik bazda yüzde 2,4, yıllık bazda da yüzde 0,8 azaldığı anımsatılan raporda, 2022'nin 4'üncü çeyreğindeki düşüşün, Ukrayna'da devam eden kriz gelişmiş ekonomilerdeki inatçı yüksek enflasyon ve küresel olarak daha sıkı para politikası dahil olmak üzere birkaç ilgili faktör tarafından yönlendirildiğine dikkati çekildi.Raporda, geçen yılın sonunda Çin'de salgın kısıtlamalarının hafifletilmesinin ülkedeki liman trafiğini artırdığına ancak Avrupa'da azalan gemi trafiğinin buna ağır bastığına işaret edilerek, ön verilerin, ticaretin 2023'ün ilk çeyreğinde durgun kaldığını gösterdiği bildirildi.Ancak ihracat siparişlerindeki son artışın, ikinci çeyrekte ticarete konu olan mallara olan talebin arttığını gösterdiğine değinilen raporda, bu sonuçların, DTÖ'nün 5 Nisan'da yayınladığı ve 2023'te dünya mal ticaretinde yüzde 1,7'lik bir büyüme öngören tahminiyle büyük ölçüde tutarlı olduğu kaydedildi.Raporda, barometre bileşenlerindeki karışık sinyallerin ticaretin toparlanmasına giden yolun inişli çıkışlı olabileceğini düşündürdüğü vurgulandı.Otomotiv ürünleri endeksinin 110,8 ile ABD ve Avrupa'daki güçlü satışların desteğiyle trendin üzerine çıktığı belirtilen raporda, ihracat siparişleri endeksinin de 102,7 ile Ukrayna krizinin patlak vermesinden sonra yaşadığı düşüşün ardından trendin üzerine yükseldiği aktarıldı.Raporda öte yandan, konteyner taşımacılığı, hava taşımacılığı ve elektronik bileşenler ticaretini temsil eden endekslerin tümünün trendin altında kaldığı ve zayıflık sinyali vermeye devam ettiği ifade edildi.Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.
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dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), küresel
dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), küresel

Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı

21:47 31.05.2023 (güncellendi: 22:05 31.05.2023)
© WikipediaDünya Ticaret Örgütü, DTÖ
Dünya Ticaret Örgütü, DTÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Wikipedia
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin yılın ilk çeyreğinde durgun kaldığını ancak ileriye dönük göstergelerin ikinci çeyrekte olası bir dönüşe işaret ettiğini bildirdi.
DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı. Raporda, bir önceki okumada 92,2 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 95,6'ya yükselmesine rağmen temel değer olan 100 puanın altında kaldığı aktarılarak, bunun trendin altında bir istikrar ile ticaret hacimlerinde yükselişin başladığına işaret ettiği ifade edildi.
Geçen yılın son çeyreğinde mal ticareti hacminin çeyreklik bazda yüzde 2,4, yıllık bazda da yüzde 0,8 azaldığı anımsatılan raporda, 2022'nin 4'üncü çeyreğindeki düşüşün, Ukrayna'da devam eden kriz gelişmiş ekonomilerdeki inatçı yüksek enflasyon ve küresel olarak daha sıkı para politikası dahil olmak üzere birkaç ilgili faktör tarafından yönlendirildiğine dikkati çekildi.
Raporda, geçen yılın sonunda Çin'de salgın kısıtlamalarının hafifletilmesinin ülkedeki liman trafiğini artırdığına ancak Avrupa'da azalan gemi trafiğinin buna ağır bastığına işaret edilerek, ön verilerin, ticaretin 2023'ün ilk çeyreğinde durgun kaldığını gösterdiği bildirildi.
Ancak ihracat siparişlerindeki son artışın, ikinci çeyrekte ticarete konu olan mallara olan talebin arttığını gösterdiğine değinilen raporda, bu sonuçların, DTÖ'nün 5 Nisan'da yayınladığı ve 2023'te dünya mal ticaretinde yüzde 1,7'lik bir büyüme öngören tahminiyle büyük ölçüde tutarlı olduğu kaydedildi.
Raporda, barometre bileşenlerindeki karışık sinyallerin ticaretin toparlanmasına giden yolun inişli çıkışlı olabileceğini düşündürdüğü vurgulandı.
Otomotiv ürünleri endeksinin 110,8 ile ABD ve Avrupa'daki güçlü satışların desteğiyle trendin üzerine çıktığı belirtilen raporda, ihracat siparişleri endeksinin de 102,7 ile Ukrayna krizinin patlak vermesinden sonra yaşadığı düşüşün ardından trendin üzerine yükseldiği aktarıldı.
Raporda öte yandan, konteyner taşımacılığı, hava taşımacılığı ve elektronik bileşenler ticaretini temsil eden endekslerin tümünün trendin altında kaldığı ve zayıflık sinyali vermeye devam ettiği ifade edildi.
Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.
DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.
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