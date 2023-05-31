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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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politika
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.Yeni kabine ne zaman açıklanacak?Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html
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türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, bakan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

10:08 31.05.2023
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Kabine toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.
Kabine toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?
Dün, 09:18
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