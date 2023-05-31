https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-1071824540.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T10:08+0300
2023-05-31T10:08+0300
2023-05-31T10:08+0300
politika
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
bakan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.Yeni kabine ne zaman açıklanacak?Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html
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türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, bakan
türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, bakan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
Yeni kabine ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.