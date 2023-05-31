https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-1071824540.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T10:08+0300

2023-05-31T10:08+0300

2023-05-31T10:08+0300

politika

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

bakan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.Yeni kabine ne zaman açıklanacak?Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230530/cumhurbaskanligi-sozcusunden-aciklama-mehmet-simsek-kabinede-yer-alacak-mi-1071769102.html

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türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, bakan