https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ve-kosova-basbakani-kurti-ile-telefonda-gorustu-1071851952.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefon görüşmelerinde bulundu. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T19:54+0300

2023-05-31T19:54+0300

2023-05-31T19:56+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

aleksandr vucic

albin kurti

sırbistan

kosova

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

türkiye

sırbistan

kosova

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recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic, albin kurti, sırbistan, kosova