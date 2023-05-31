https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ve-kosova-basbakani-kurti-ile-telefonda-gorustu-1071851952.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefon görüşmelerinde bulundu. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T19:54+0300
2023-05-31T19:54+0300
2023-05-31T19:56+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
aleksandr vucic
albin kurti
sırbistan
kosova
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic, albin kurti, sırbistan, kosova
recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic, albin kurti, sırbistan, kosova
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefonda görüştü
19:54 31.05.2023 (güncellendi: 19:56 31.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefon görüşmelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.
İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.