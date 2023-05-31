Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kazananı Türk demokrasisi oldu

Türkiye yüzyılı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak. Türkiye yüzyılı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak.

Türk demokrasisi tartışmasız bir biçimde bu seçimde kazananı oldu. Türk demokrasisi tartışmasız bir biçimde bu seçimde kazananı oldu.

Türkiye'nin en önemli sorunu erkler arasındaki çekişmelerin yaşanmasıydı. Türkiye'nin en önemli sorunu erkler arasındaki çekişmelerin yaşanmasıydı.

Gizli ve açık antidemokratik girişimlere maruz kaldık. Gizli ve açık antidemokratik girişimlere maruz kaldık.

Baskılara boyun eğmedik. Baskılara boyun eğmedik.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütme, yasama, yargı arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütme, yasama, yargı arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir.

Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır.