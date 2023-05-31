https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskani-erdogan-secimin-kazanani-turk-demokrasisi-oldu-1071839414.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kazananı Türk demokrasisi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kazananı Türk demokrasisi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimin kazananı Türk demokrasisi oldu" dedi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:52+0300
2023-05-31T14:52+0300
2023-05-31T15:02+0300
politika
recep tayyip erdoğan
sayıştay
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230531/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-1071824540.html
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recep tayyip erdoğan, sayıştay, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, sayıştay, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kazananı Türk demokrasisi oldu
14:52 31.05.2023 (güncellendi: 15:02 31.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimin kazananı Türk demokrasisi oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.
Türkiye yüzyılı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak.
Türk demokrasisi tartışmasız bir biçimde bu seçimde kazananı oldu.
Türkiye'nin en önemli sorunu erkler arasındaki çekişmelerin yaşanmasıydı.
Gizli ve açık antidemokratik girişimlere maruz kaldık.
Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütme, yasama, yargı arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir.
Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeninden güvenoyu almış olmasıdır.