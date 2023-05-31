https://sputniknews.com.tr/20230531/beyaz-saray-ucuncu-dunya-savasindan-kacinmak-icin-rusyaya-saldirilara-karsiyiz-1071856348.html
Beyaz Saray: Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için Rusya’ya saldırılara karşıyız
Beyaz Saray: Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için Rusya’ya saldırılara karşıyız
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak istediğini, bu nedenle Ukrayna’nın... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:27+0300
2023-05-31T22:27+0300
2023-05-31T22:28+0300
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beyaz saray
ukrayna
abd
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Kirby, bugünkü basın toplantısında ABD’nin neden Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlemesine karşı olduğu sorusuna, "Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için” yanıtını verdi.Ukrayna’daki çatışmanın zaten yeterince şiddetli olduğunu dile getiren Kirby, Ukrayna’ya vermeyi planladıkları F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmayacağından emin olduklarını belirterek “Çeşitli düzeylerde teminat aldık. Sadece Başkan Vladimir Zelenskiy’den değil, Ukrayna’nın üst düzey askeri yetkililerden de aldık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/pentagon-abd-ukraynaya-toplam-383-milyar-dolar-askeri-yardim-yapti-1071856209.html
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beyaz saray, ukrayna, abd, john kirby
beyaz saray, ukrayna, abd, john kirby
Beyaz Saray: Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için Rusya’ya saldırılara karşıyız
22:27 31.05.2023 (güncellendi: 22:28 31.05.2023) Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak istediğini, bu nedenle Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlemesine karşı olduğunu belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında ABD’nin neden Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlemesine karşı olduğu sorusuna, "Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için” yanıtını verdi.
Ukrayna’daki çatışmanın zaten yeterince şiddetli olduğunu dile getiren Kirby, Ukrayna’ya vermeyi planladıkları F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmayacağından emin olduklarını belirterek “Çeşitli düzeylerde teminat aldık. Sadece Başkan Vladimir Zelenskiy’den değil, Ukrayna’nın üst düzey askeri yetkililerden de aldık” dedi.