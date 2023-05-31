https://sputniknews.com.tr/20230531/beyaz-saray-ucuncu-dunya-savasindan-kacinmak-icin-rusyaya-saldirilara-karsiyiz-1071856348.html

Beyaz Saray: Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için Rusya’ya saldırılara karşıyız

Beyaz Saray: Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için Rusya’ya saldırılara karşıyız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak istediğini, bu nedenle Ukrayna’nın... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T22:27+0300

2023-05-31T22:27+0300

2023-05-31T22:28+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

ukrayna

abd

john kirby

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Kirby, bugünkü basın toplantısında ABD’nin neden Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlemesine karşı olduğu sorusuna, "Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak için” yanıtını verdi.Ukrayna’daki çatışmanın zaten yeterince şiddetli olduğunu dile getiren Kirby, Ukrayna’ya vermeyi planladıkları F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmayacağından emin olduklarını belirterek “Çeşitli düzeylerde teminat aldık. Sadece Başkan Vladimir Zelenskiy’den değil, Ukrayna’nın üst düzey askeri yetkililerden de aldık” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230531/pentagon-abd-ukraynaya-toplam-383-milyar-dolar-askeri-yardim-yapti-1071856209.html

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