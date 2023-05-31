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https://sputniknews.com.tr/20230531/aydin-aciklarinda-84-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1071820339.html
Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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sahil güvenlik komutanlığı
düzensiz göç
göçmen
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​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Didim açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 84 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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sahil güvenlik komutanlığı, düzensiz göç, göçmen, aydın, didim
sahil güvenlik komutanlığı, düzensiz göç, göçmen, aydın, didim

Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

02:36 31.05.2023
© Sahil Güvenlik Komutanlığı'İzmir - düzensiz göçmen
İzmir - düzensiz göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sahil Güvenlik Komutanlığı'
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.
​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Didim açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 84 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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