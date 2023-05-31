https://sputniknews.com.tr/20230531/aydin-aciklarinda-84-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1071820339.html
Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T02:36+0300
2023-05-31T02:36+0300
2023-05-31T02:36+0300
türkiye
sahil güvenlik komutanlığı
düzensiz göç
göçmen
aydın
didim
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Didim açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 84 düzensiz göçmeni kurtardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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didim
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MIA „Rosiya Segodnya“
sahil güvenlik komutanlığı, düzensiz göç, göçmen, aydın, didim
sahil güvenlik komutanlığı, düzensiz göç, göçmen, aydın, didim
Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Didim açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 84 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.