https://sputniknews.com.tr/20230531/ankara-valiligi-saat-verdi-saganak-uyarisi-1071836976.html
Ankara Valiliği saat verdi: 'Sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği saat verdi: 'Sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Uyarının geçerlilik periyotu saat... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T13:45+0300
2023-05-31T13:45+0300
2023-05-31T13:45+0300
türkiye
ankara
valilik
yağış
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Ankara Valiliği, yarın için sağanak yağış uyarısında bulundu.Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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ankara, valilik, yağış
Ankara Valiliği saat verdi: 'Sağanak' uyarısı
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Ankara Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Uyarının geçerlilik periyotu saat 12.00-19.00 olarak belirtildi.
Ankara Valiliği, yarın için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.