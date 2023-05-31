https://sputniknews.com.tr/20230531/ankara-valiligi-saat-verdi-saganak-uyarisi-1071836976.html

Ankara Valiliği saat verdi: 'Sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği saat verdi: 'Sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Uyarının geçerlilik periyotu saat... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T13:45+0300

2023-05-31T13:45+0300

2023-05-31T13:45+0300

türkiye

ankara

valilik

yağış

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Ankara Valiliği, yarın için sağanak yağış uyarısında bulundu.Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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ankara, valilik, yağış