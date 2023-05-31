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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/amerikali-dusunur-chomsky-avrupa-abdnin-hakim-oldugu-sistem-icinde-kalirsa-muhtemelen-gerileyecek-1071820836.html
Amerikalı düşünür Chomsky: Avrupa, ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalırsa muhtemelen gerileyecek
Amerikalı düşünür Chomsky: Avrupa, ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalırsa muhtemelen gerileyecek
Amerikalı dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Avrupa'nın ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalmayı tercih etmesi halinde muhtemel gerileme ve... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T04:39+0300
2023-05-31T04:39+0300
ukrayna krizi
noam chomsky
abd
avrupa birliği
nato
ukrayna
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Amerikalı dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Avrupa'nın Ukrayna ihtilafı sonrasında politik tercihlerinde ABD'ye daha da çok yakınlaşmasını eleştirdi.'Avrupa'nın vermesi gereken önemli bir karar var'Sputnik'e röportaj veren Chomsky, "Avrupa'nın vermesi gereken önemli bir karar var: Muhtemel bir gerileme ve hatta bazılarının tahminine göre sanayisizleşme ile karşı karşıya kalarak ABD egemenliğindeki sistem içinde mi kalacak? Yoksa kendi ihtiyaç duyduğu maden kaynakları bakımından zengin ve kârlı Çin pazarına açılan bir kapı olan Doğu'daki doğal ekonomik ortağına bir şekilde uyum mu sağlayacak?" ifadelerini kullandı.Chomsky, bu soruların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana şu ya da bu şekilde kendini gösterdiğini belirtti.Fransa'nın Charles de Gaulle döneminde NATO'dan çıkma gündemin anımsatan Chomsky, "Dünya meselelerinde bağımsız bir güç olarak Rusya ile ilişki kuran Gaullist Avrupa kavramı, Willy Brandt'ın Ostpolitik ve diğer girişimlerinde ve daha geniş anlamda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Gorbaçov'un önerilerinde yankı bulmuştu. Fakat yine de şu an yalnızca spekülasyonda bulunabiliriz" dedi.Kendisine yeni bir dünya düzeninin eşiğinde olduğumuzu düşünüp düşünmediği ve Ukrayna ihtilafının büyük değişiklikler için bir katalizör olup olamayacağı sorusuna yanıt veren Chomsky, "Ortaya çıkmakta olan dünya düzeninin biçimi hakkında pek çok tartışma var" yorumunu yaptı.'Ukrayna ihtilafı Avrupa'yı Washington'un kucağına itti'Bilim insanı, "İlki dünyanın büyük bir kısmı tarafından destekleniyor. İkincisi ise Anglosfer, Avrupa, Japonya ve diğer birkaç ülke tarafından benimseniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD'ye çok hoş bir armağan sundu, Avrupa'yı Washington'un kucağına itti ve böylece tek kutuplu 'kurallara dayalı' bir düzen talebini güçlendirdi. Bu gerginliklerin nasıl çözüleceğine dair pek çok belirsizlik söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.Bu ayın başlarında ABD'li yatırımcı Jim Rogers, Sputnik'e verdiği demeçte Avrupa Birliği (AB) gibi siyasi oluşumların tarihte hiçbir zaman ayakta kalamadığını ve bu ittifakın da halihazırda sorunlar yaşadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230525/alman-basini-dunya-yeni-ekonomik-savasla-karsi-karsiya-abd-yuzunden-avrupa-zarar-gorecek-1071583582.html
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noam chomsky, abd, avrupa birliği, nato, ukrayna
noam chomsky, abd, avrupa birliği, nato, ukrayna

Amerikalı düşünür Chomsky: Avrupa, ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalırsa muhtemelen gerileyecek

04:39 31.05.2023
© SputnikNoam Chomsky
Noam Chomsky - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik
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Amerikalı dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Avrupa'nın ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalmayı tercih etmesi halinde muhtemel gerileme ve sanayisizleşmeyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Amerikalı dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Avrupa'nın Ukrayna ihtilafı sonrasında politik tercihlerinde ABD'ye daha da çok yakınlaşmasını eleştirdi.

'Avrupa'nın vermesi gereken önemli bir karar var'

Sputnik'e röportaj veren Chomsky, "Avrupa'nın vermesi gereken önemli bir karar var: Muhtemel bir gerileme ve hatta bazılarının tahminine göre sanayisizleşme ile karşı karşıya kalarak ABD egemenliğindeki sistem içinde mi kalacak? Yoksa kendi ihtiyaç duyduğu maden kaynakları bakımından zengin ve kârlı Çin pazarına açılan bir kapı olan Doğu'daki doğal ekonomik ortağına bir şekilde uyum mu sağlayacak?" ifadelerini kullandı.
Chomsky, bu soruların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana şu ya da bu şekilde kendini gösterdiğini belirtti.
Fransa'nın Charles de Gaulle döneminde NATO'dan çıkma gündemin anımsatan Chomsky, "Dünya meselelerinde bağımsız bir güç olarak Rusya ile ilişki kuran Gaullist Avrupa kavramı, Willy Brandt'ın Ostpolitik ve diğer girişimlerinde ve daha geniş anlamda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Gorbaçov'un önerilerinde yankı bulmuştu. Fakat yine de şu an yalnızca spekülasyonda bulunabiliriz" dedi.
Kendisine yeni bir dünya düzeninin eşiğinde olduğumuzu düşünüp düşünmediği ve Ukrayna ihtilafının büyük değişiklikler için bir katalizör olup olamayacağı sorusuna yanıt veren Chomsky, "Ortaya çıkmakta olan dünya düzeninin biçimi hakkında pek çok tartışma var" yorumunu yaptı.

'Ukrayna ihtilafı Avrupa'yı Washington'un kucağına itti'

Bilim insanı, "İlki dünyanın büyük bir kısmı tarafından destekleniyor. İkincisi ise Anglosfer, Avrupa, Japonya ve diğer birkaç ülke tarafından benimseniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD'ye çok hoş bir armağan sundu, Avrupa'yı Washington'un kucağına itti ve böylece tek kutuplu 'kurallara dayalı' bir düzen talebini güçlendirdi. Bu gerginliklerin nasıl çözüleceğine dair pek çok belirsizlik söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.
Bu ayın başlarında ABD'li yatırımcı Jim Rogers, Sputnik'e verdiği demeçte Avrupa Birliği (AB) gibi siyasi oluşumların tarihte hiçbir zaman ayakta kalamadığını ve bu ittifakın da halihazırda sorunlar yaşadığını söylemişti.
ABD - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Alman basını: Dünya yeni ekonomik savaşla karşı karşıya, ABD yüzünden Avrupa zarar görecek
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