https://sputniknews.com.tr/20230531/amerikali-dusunur-chomsky-avrupa-abdnin-hakim-oldugu-sistem-icinde-kalirsa-muhtemelen-gerileyecek-1071820836.html

Amerikalı düşünür Chomsky: Avrupa, ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalırsa muhtemelen gerileyecek

Amerikalı düşünür Chomsky: Avrupa, ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalırsa muhtemelen gerileyecek

Amerikalı dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Avrupa'nın ABD'nin hakim olduğu sistem içinde kalmayı tercih etmesi halinde muhtemel gerileme ve... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T04:39+0300

2023-05-31T04:39+0300

2023-05-31T04:39+0300

ukrayna krizi

noam chomsky

abd

avrupa birliği

nato

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102120/06/1021200624_0:208:4000:2458_1920x0_80_0_0_921fe630a3311dc9e68db369cf554bed.jpg

Amerikalı dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Avrupa'nın Ukrayna ihtilafı sonrasında politik tercihlerinde ABD'ye daha da çok yakınlaşmasını eleştirdi.'Avrupa'nın vermesi gereken önemli bir karar var'Sputnik'e röportaj veren Chomsky, "Avrupa'nın vermesi gereken önemli bir karar var: Muhtemel bir gerileme ve hatta bazılarının tahminine göre sanayisizleşme ile karşı karşıya kalarak ABD egemenliğindeki sistem içinde mi kalacak? Yoksa kendi ihtiyaç duyduğu maden kaynakları bakımından zengin ve kârlı Çin pazarına açılan bir kapı olan Doğu'daki doğal ekonomik ortağına bir şekilde uyum mu sağlayacak?" ifadelerini kullandı.Chomsky, bu soruların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana şu ya da bu şekilde kendini gösterdiğini belirtti.Fransa'nın Charles de Gaulle döneminde NATO'dan çıkma gündemin anımsatan Chomsky, "Dünya meselelerinde bağımsız bir güç olarak Rusya ile ilişki kuran Gaullist Avrupa kavramı, Willy Brandt'ın Ostpolitik ve diğer girişimlerinde ve daha geniş anlamda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Gorbaçov'un önerilerinde yankı bulmuştu. Fakat yine de şu an yalnızca spekülasyonda bulunabiliriz" dedi.Kendisine yeni bir dünya düzeninin eşiğinde olduğumuzu düşünüp düşünmediği ve Ukrayna ihtilafının büyük değişiklikler için bir katalizör olup olamayacağı sorusuna yanıt veren Chomsky, "Ortaya çıkmakta olan dünya düzeninin biçimi hakkında pek çok tartışma var" yorumunu yaptı.'Ukrayna ihtilafı Avrupa'yı Washington'un kucağına itti'Bilim insanı, "İlki dünyanın büyük bir kısmı tarafından destekleniyor. İkincisi ise Anglosfer, Avrupa, Japonya ve diğer birkaç ülke tarafından benimseniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD'ye çok hoş bir armağan sundu, Avrupa'yı Washington'un kucağına itti ve böylece tek kutuplu 'kurallara dayalı' bir düzen talebini güçlendirdi. Bu gerginliklerin nasıl çözüleceğine dair pek çok belirsizlik söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.Bu ayın başlarında ABD'li yatırımcı Jim Rogers, Sputnik'e verdiği demeçte Avrupa Birliği (AB) gibi siyasi oluşumların tarihte hiçbir zaman ayakta kalamadığını ve bu ittifakın da halihazırda sorunlar yaşadığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230525/alman-basini-dunya-yeni-ekonomik-savasla-karsi-karsiya-abd-yuzunden-avrupa-zarar-gorecek-1071583582.html

avrupa birliği

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

noam chomsky, abd, avrupa birliği, nato, ukrayna