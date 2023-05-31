Ahmet Hakan kabine tahminini paylaştı: 2 ya da 3 isim kalabilir
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yazısında, yeni kabinede 2 ya da 3 ismin kalabileceğini yazdı.
Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeni kabine merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrasında gözlerin çevrildiği kabineye ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu hakkında dört şey söyleyeceğim" başlıklı yazısında, kabineyi mercek altına aldı.
Yazısının ilgili bölümünde Hakan, yeni kabinede 2 ya da 3 ismin kalabileceğine işaret etti. Yazısında saptamalara da yer veren Hakan şunları kaydetti:
"Belli ki köklü, esaslı, radikal bir değişiklik olacak kabinede. Herkesin tahmini aynı: Yeni kabinede belki 2 ya da 2 isim kalabilir. Ancak şurası açık: Çok büyük bölümü gidecek. Madem gidecekler, o zaman haklarında birer cümlelik veda saptamaları yapmanın tam zamanı. Bunları başarı ya da başarısızlık açısından değil, tamamen kişisel çağrışım olarak okuyun lütfen.
- FUAT OKTAY: Devlet adamı vakarı.
- SÜLEYMAN SOYLU: Siyasi yönü ağırlıklı, en elektrikli bakan.
- MURAT KURUM: Diyaloğa sonsuz açık ve karınca gibi çalışkan.
- MUSTAFA VARANK: Üslubuyla, esprileriyle, koşturmasıyla hep genç.
- FATİH DÖNMEZ: Temkinli, ciddi bir mühendis.
- VAHİT KİRİŞÇİ: Yusufeli Barajı’nı anlatışı unutulmaz.
- DERYA YANIK: Aşırı muhalifler ile ağır muhafazakârların ortak hedefi.
- VEDAT BİLGİN: Gürültüsüz patırtısız çözümlerin odağı.
- MAHMUT ÖZER: Başta okul öncesi olmak üzere eğitimin sessiz devrimcisi.
- FAHRETTİN KOCA: Pandeminin starı, şehir hastanelerinin efendisi.
- MEHMET ERSOY: Hem turizmde hem kültürde çığır açan isim.
- BEKİR BOZDAĞ: Aşırılıklardan arınmış bir ağırbaşlılık.
- NUREDDİN NEBATİ: Renkli, tartışmalı, cerbezeli.
- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Göğüs kabartan bir polemik gücü.
- MEHMET KASAPOĞLU: Sporda, gençlikte sonsuz kucaklayıcı.
- HULUSİ AKAR: Kabinenin en itimat telkin eden ismi.
- ADİL KARAİSMAİLOĞLU: Metro, yol, köprü denilince akla adı gelen.
- MEHMET MUŞ: Hep sessiz, hep sakin, hep içe kapalı."
Sputnik, geçen günlerde Ankara kulislerinde bakan olabilecek isimlerle ilgili hareketlilik yaşanmaya başladığını aktarmıştı.
Kabinede kimlerin isminin geçtiği ayrıntılarıyla şu şekilde aktarılmıştı:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun göreve devam etmemesi durumunda, Çavuşoğlu’nun yerine bakanlık için konuşulan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yer alıyor. Fidan’ın ismi İçişleri Bakanlığı içinde konuşulan isimler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında vurguladığı ekonomi yönetimin yenileneceği açıklaması kapsamında ekonomi yönetimine yeni bir isim gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Burada eski bakan Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. AK Parti’de daha önce ekonominin dümenine oturmuş olan Nihat Zeybekci ismi de yine kulislerde konuşulan isimler arasında. Enerji Bakanlığı için ismi konuşulan isimler ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Petrolleri A.O.’nun Genel Müdürü Melih Han Bilgin. Gençlik Spor Bakanlığı için kulislerde konuşulan isimler arasından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın adı öne çıkıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un da ismi Adalet Bakanlığı için kulislerde konuşuluyor. Milli Savunma Bakanlığı için ise asker kökenli isimler değerlendirildiği öne sürülüyor."
29 Mayıs, 13:41