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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı?
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı?
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun seçim ertesinde yaptığı açıklamaya ilişkin "Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T09:39+0300
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2023 türkiye seçimleri
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meral akşener
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'na ilişkin "CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor" dedi.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230530/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-chp-genel-baskan-yardimcilarina-istifa-icin-erken-demis-1071767968.html
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türkiye, ekrem imamoğlu, meral akşener, chp, siyaset

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı?

09:39 31.05.2023
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun seçim ertesinde yaptığı açıklamaya ilişkin "Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'na ilişkin "CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor" dedi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
"Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş. Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine “Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar” diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar. İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, “Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam” diye düşünmüş olabilir. Ekrem İmamoğlu zamana karşı yarış içinde. Siyasi yasak kararı onanmadan önce CHP Genel Başkanı olmak istiyor. Peki seçilebilir mi? Şansı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın imkânları ve İstanbul iş dünyasının desteğiyle bunu sağlayacak ekonomik gücü de var. Ancak doğru bir stratejiyle hareket edip oyunu doğru kurması şartıyla."
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Yardımcılarına 'İstifa için erken' demiş
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