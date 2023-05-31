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https://sputniknews.com.tr/20230531/abd-azerbaycan-ermenistan-gorusmelerinin-devam-etmesinden-memnun-1071820699.html
ABD, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinin devam etmesinden memnun
ABD, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinin devam etmesinden memnun
ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden görüşmelerden memnuniyet duyduklarını açıkladı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T04:06+0300
2023-05-31T04:06+0300
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ermenistan
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin görüşme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Miller açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmelerin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın belirttiği gibi, Güney Kafkasya'da barış mümkündür. Son zamanlarda, barışa olan bağlılığından dolayı Başbakan (Nikol) Paşinyan'a minnettarlığımızı dile getirdik ve Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in af konusundaki yakın tarihli açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.Aliyev ve Paşinyan'ın Kişinev'de Avrupa liderleriyle de bir araya geleceğini hatırlatan Miller, "Umuyoruz ki bu sorunların şiddet yoluyla değil müzakere masasında çözülmesi için verimli bir adım olacaktır. Saldırgan retorik sadece geçmişteki şiddeti sürdürebilir; yapıcı bir diyalog, hem kamuya açık hem de özel, barış, fırsat ve umut yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.Miller, ABD'nin her iki tarafın da kalıcı ve saygın bir barış anlaşması yapma çabalarını desteklemek için hazır olduğuna vurgu yaptı.Paşinyan ve Aliyev, normalleşme konusunda olumlu mesaj vermiştiİki ülkenin müzakerelerine üçlü formatta öncülük eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile normalleşmeye dair müzakerelerini sabırsızlıkla beklediğini açıklamıştı.Zirvenin ilki, 40'tan fazla ülkenin katılımıyla AB dönem başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde başkent Prag'da yapılmıştı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu ay içinde Washington, Brüksel ve Moskova'da bir araya gelmiş, normalleşme konusunda olumlu mesajlar vermişti.
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azerbaycan, ermenistan, abd
azerbaycan, ermenistan, abd

ABD, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinin devam etmesinden memnun

04:06 31.05.2023
© İHA / KAMİL NADİRLİİlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan
İlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İHA / KAMİL NADİRLİ
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden görüşmelerden memnuniyet duyduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin görüşme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Miller açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmelerin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın belirttiği gibi, Güney Kafkasya'da barış mümkündür. Son zamanlarda, barışa olan bağlılığından dolayı Başbakan (Nikol) Paşinyan'a minnettarlığımızı dile getirdik ve Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in af konusundaki yakın tarihli açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aliyev ve Paşinyan'ın Kişinev'de Avrupa liderleriyle de bir araya geleceğini hatırlatan Miller, "Umuyoruz ki bu sorunların şiddet yoluyla değil müzakere masasında çözülmesi için verimli bir adım olacaktır. Saldırgan retorik sadece geçmişteki şiddeti sürdürebilir; yapıcı bir diyalog, hem kamuya açık hem de özel, barış, fırsat ve umut yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Miller, ABD'nin her iki tarafın da kalıcı ve saygın bir barış anlaşması yapma çabalarını desteklemek için hazır olduğuna vurgu yaptı.

Paşinyan ve Aliyev, normalleşme konusunda olumlu mesaj vermişti

İki ülkenin müzakerelerine üçlü formatta öncülük eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile normalleşmeye dair müzakerelerini sabırsızlıkla beklediğini açıklamıştı.
Zirvenin ilki, 40'tan fazla ülkenin katılımıyla AB dönem başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde başkent Prag'da yapılmıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu ay içinde Washington, Brüksel ve Moskova'da bir araya gelmiş, normalleşme konusunda olumlu mesajlar vermişti.
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