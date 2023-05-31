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150 yıllık çınar ağaçlarını çaldılar: 'Çok üzüldüm, kesmeye kıyamazdık'
150 yıllık çınar ağaçlarını çaldılar: 'Çok üzüldüm, kesmeye kıyamazdık'
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'de geçen ay Uzuntarla Mahallesi Göl mevkiindeki tarlasına giden 65 yaşındaki Ali Toker, dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü. Neye uğradığını şaşıran Toker, soluğu jandarmada aldı. Şikayette bulunan Toker, olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.‘Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapıp 100 bin TL’ye satarlar’Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, ağaçların masa yapılacağını düşündüğünü söyledi:
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ağaç kesimi, hırsızlık, kocaeli, masa
ağaç kesimi, hırsızlık, kocaeli, masa

150 yıllık çınar ağaçlarını çaldılar: 'Çok üzüldüm, kesmeye kıyamazdık'

13:32 31.05.2023
© İHAKocaeli'de 150 yıllık iki çınar ağacı
Kocaeli'de 150 yıllık iki çınar ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İHA
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı.
Kocaeli'de geçen ay Uzuntarla Mahallesi Göl mevkiindeki tarlasına giden 65 yaşındaki Ali Toker, dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü. Neye uğradığını şaşıran Toker, soluğu jandarmada aldı. Şikayette bulunan Toker, olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.
© İHA Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Toker şikayetçi oldu.
 Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Toker şikayetçi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Toker şikayetçi oldu.
© İHA

‘Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapıp 100 bin TL’ye satarlar’

Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, ağaçların masa yapılacağını düşündüğünü söyledi:
"Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz. Kamera kaydı aradık, bir tane bulduk, araştıracağız. Şahısları bulduğumuz anda jandarmaya teslim edeceğiz. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar. Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar, çünkü çok değerli. 10 tonun üstünde odun bırakmışlar, 4 ton da almışlar. Bir masanın fiyatı 15-20 bin TL arasındadır. Bir masanın kalınlığını 6 santimden yapıyorlar. 100-150 bin TL arasında fiyata satarlar diye düşünüyorum."
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