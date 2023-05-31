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Güney Kore'de eşcinsel evliliklerin önünü açacak ilk yasa tasarısı mecliste
Güney Kore'de eşcinsel evliliklerin önünü açacak ilk yasa tasarısı mecliste
Ataerkil aile yapısının hâlâ çok güçlü olduğu, doğum oranı rekor seviyede düştüğü için aile kavramının yeniden tanımlanması çağrılarının arttığı Güney Kore’de... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T10:37+0300
2023-05-31T10:37+0300
dünya
güney kore
eşcinsel evlilik
yasa tasarısı
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Muhalefetteki Adalet Partisi’nden Jang Hye-yeong ve diğer partilerden 12 vekilin gündeme getirdiği evlilik eşitliği yasasıyla medeni kanunun eşcinsel evliliklere izin verecek şekilde değiştirilmesi amaçlanıyor. Medeni birliktelikler ve bekar kadınların tüp bebek tedavisi görebilmesini hedefleyen iki farklı teklifle birlikte sunulan tasarının meclisten geçmesi beklenmiyor ama hükümet üzerinde baskı oluşturması amaçlanıyor. Güney Kore’de anayasa evlilik ve ailenin ‘insan onuru ve cinsiyetlerin eşitliğine’ dayalı olması gerektiğini söylüyor. Eşcinsel çiftlere hukuki haklar tanınması çabaları uzun süredir devam etse de dini gruplar bu tür adımların ‘eşcinselliği yasallaştıracağı’ gerekçesiyle karşı çıkıyor. Öte yandan şubatta önemli bir yargı zaferi kazanılmış ve eşcinsel çiftlerin tıpkı heteroseksüel çiftler gibi ulusal sağlık sigortasından birlikte yararlanmasına izin çıkmıştı. Asya- Pasifik bölgesinde Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayvan’da eşcinsel evlilikler hukuken tanınıyor. Japonya’da da salı günü bir mahkeme eşcinsel birlikteliklerin yasaklanmasının hukuki olmadığına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ugandada-escinsellere-idam-cezasi-ongoren-yasa-yururluge-girdi-1071785195.html
https://sputniknews.com.tr/20230517/tayvanda-escinsel-ciftlerin-cocuk-evlat-edinmesine-izin-cikti-1071201121.html
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güney kore, eşcinsel evlilik, yasa tasarısı
güney kore, eşcinsel evlilik, yasa tasarısı

Güney Kore'de eşcinsel evliliklerin önünü açacak ilk yasa tasarısı mecliste

10:37 31.05.2023
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore'de eşcinsellik karşıtı bir gösterici
Güney Kore'de eşcinsellik karşıtı bir gösterici - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
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Ataerkil aile yapısının hâlâ çok güçlü olduğu, doğum oranı rekor seviyede düştüğü için aile kavramının yeniden tanımlanması çağrılarının arttığı Güney Kore’de eşcinsel evliliğin yasallaşmasının önünü açacak ilk yasa tasarısı meclise sunuldu.
Muhalefetteki Adalet Partisi’nden Jang Hye-yeong ve diğer partilerden 12 vekilin gündeme getirdiği evlilik eşitliği yasasıyla medeni kanunun eşcinsel evliliklere izin verecek şekilde değiştirilmesi amaçlanıyor.
Medeni birliktelikler ve bekar kadınların tüp bebek tedavisi görebilmesini hedefleyen iki farklı teklifle birlikte sunulan tasarının meclisten geçmesi beklenmiyor ama hükümet üzerinde baskı oluşturması amaçlanıyor.
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Güney Kore’de anayasa evlilik ve ailenin ‘insan onuru ve cinsiyetlerin eşitliğine’ dayalı olması gerektiğini söylüyor. Eşcinsel çiftlere hukuki haklar tanınması çabaları uzun süredir devam etse de dini gruplar bu tür adımların ‘eşcinselliği yasallaştıracağı’ gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Öte yandan şubatta önemli bir yargı zaferi kazanılmış ve eşcinsel çiftlerin tıpkı heteroseksüel çiftler gibi ulusal sağlık sigortasından birlikte yararlanmasına izin çıkmıştı.
Asya- Pasifik bölgesinde Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayvan’da eşcinsel evlilikler hukuken tanınıyor. Japonya’da da salı günü bir mahkeme eşcinsel birlikteliklerin yasaklanmasının hukuki olmadığına hükmetti.
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