https://sputniknews.com.tr/20230530/tekirdagda-yildirim-dusen-villa-yandi-1071806390.html
Tekirdağ'da yıldırım düşen villa yandı
Tekirdağ'da yıldırım düşen villa yandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde villanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. Alev topuna dönen villa kullanılamaz hale geldi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T20:15+0300
2023-05-30T20:15+0300
2023-05-30T20:15+0300
türkiye
tekirdağ
çorlu
yıldırım
şiddetli yağış
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Çorlu ilçesi geneli ve kırsal yerleşim yerlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Önerler Mahallesi mevkiinde bulunan tek katlı villanın çatısına yıldırım düşmesi sebebiyle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı villa kullanılamaz hale geldi.
türkiye
tekirdağ
çorlu
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tekirdağ, çorlu, yıldırım, şiddetli yağış
tekirdağ, çorlu, yıldırım, şiddetli yağış
Tekirdağ'da yıldırım düşen villa yandı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde villanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. Alev topuna dönen villa kullanılamaz hale geldi.
Çorlu ilçesi geneli ve kırsal yerleşim yerlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Önerler Mahallesi mevkiinde bulunan tek katlı villanın çatısına yıldırım düşmesi sebebiyle yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı villa kullanılamaz hale geldi.