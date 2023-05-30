https://sputniknews.com.tr/20230530/tekirdagda-yildirim-dusen-villa-yandi-1071806390.html

Tekirdağ'da yıldırım düşen villa yandı

Tekirdağ'da yıldırım düşen villa yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde villanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu. Alev topuna dönen villa kullanılamaz hale geldi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tekirdağ

çorlu

yıldırım

şiddetli yağış

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Çorlu ilçesi geneli ve kırsal yerleşim yerlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Önerler Mahallesi mevkiinde bulunan tek katlı villanın çatısına yıldırım düşmesi sebebiyle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı villa kullanılamaz hale geldi.

türkiye

tekirdağ

çorlu

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tekirdağ, çorlu, yıldırım, şiddetli yağış