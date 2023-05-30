https://sputniknews.com.tr/20230530/tbmmde-28-donem-ne-zaman-basliyor-1071792387.html

TBMM'de 28. dönem ne zaman başlıyor?

TBMM'de 28. dönem ne zaman başlıyor?

Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladı. Bundan sonra üç günlük süreç başlamış oldu. TBMM'de 28 dönem cuma günü gerçekleşecek yemin töreni ile başlayacak. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T15:51+0300

2023-05-30T15:51+0300

2023-05-30T15:51+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0a/1062140621_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_546c0bc13b2e3776b9d27a341e044c5f.jpg

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından sonra TBMM'nin açılacağı gün netleşti. Meclis'te 28'inci dönem cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. Yasaya göre kesin sonuçların açıklanmasının üçüncü gününde TBMM kendiliğinden toplanıyor. 28'inci dönemin ilk toplantısından milletvekilleri yemin ederek görevlerine resmen başlamış olacak. Meclis'te sandalye dağılımı Cumhur İttifakı oyların yüzde 49.47'sini aldı ve 323 milletvekili çıkarttı. AK Parti 268, MHP 50 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle Meclis'e girecek. Millet İttifakı ise oyların yüzde 35.02'sini aldı ve 212 milletvekili çıkarttı. CHP'den 169, İYİ Parti'den 43 milletvekili Meclis'e girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10.55 oy alarak 65 milletvekiliyle meclise girecek. Yeşil Sol Parti 61 vekile sahipken, TİP 4 vekille parlamentoda yer alacak. Meclis'i Bahçeli yönetecek Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek.En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak. Meclis'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yemin töreni sonrası TBMM Başkanı seçilecek TBMM'de vekillerin yeminlerinin tamamlanması sonrasında Meclis Divanı oluşturmak için süreç başlayacak. Meclis Başkanlığı için 5 günlük aday olma süreci işleyecek. Bu sürecin ardından adaylar dört turluk bir seçim sürecinde yarışacak. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda hiçbir aday 301’i geçemez ise üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda en çok oyu almak için yarışacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim