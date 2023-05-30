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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/tbmmde-28-donem-ne-zaman-basliyor-1071792387.html
TBMM'de 28. dönem ne zaman başlıyor?
TBMM'de 28. dönem ne zaman başlıyor?
Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladı. Bundan sonra üç günlük süreç başlamış oldu. TBMM'de 28 dönem cuma günü gerçekleşecek yemin töreni ile başlayacak. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T15:51+0300
2023-05-30T15:51+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
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YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından sonra TBMM'nin açılacağı gün netleşti. Meclis'te 28'inci dönem cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. Yasaya göre kesin sonuçların açıklanmasının üçüncü gününde TBMM kendiliğinden toplanıyor. 28'inci dönemin ilk toplantısından milletvekilleri yemin ederek görevlerine resmen başlamış olacak. Meclis'te sandalye dağılımı Cumhur İttifakı oyların yüzde 49.47'sini aldı ve 323 milletvekili çıkarttı. AK Parti 268, MHP 50 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle Meclis'e girecek. Millet İttifakı ise oyların yüzde 35.02'sini aldı ve 212 milletvekili çıkarttı. CHP'den 169, İYİ Parti'den 43 milletvekili Meclis'e girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10.55 oy alarak 65 milletvekiliyle meclise girecek. Yeşil Sol Parti 61 vekile sahipken, TİP 4 vekille parlamentoda yer alacak. Meclis'i Bahçeli yönetecek Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek.En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak. Meclis'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yemin töreni sonrası TBMM Başkanı seçilecek TBMM'de vekillerin yeminlerinin tamamlanması sonrasında Meclis Divanı oluşturmak için süreç başlayacak. Meclis Başkanlığı için 5 günlük aday olma süreci işleyecek. Bu sürecin ardından adaylar dört turluk bir seçim sürecinde yarışacak. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda hiçbir aday 301’i geçemez ise üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda en çok oyu almak için yarışacak.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim

TBMM'de 28. dönem ne zaman başlıyor?

15:51 30.05.2023
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TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladı. Bundan sonra üç günlük süreç başlamış oldu. TBMM'de 28 dönem cuma günü gerçekleşecek yemin töreni ile başlayacak.
YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından sonra TBMM'nin açılacağı gün netleşti.
Meclis'te 28'inci dönem cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. Yasaya göre kesin sonuçların açıklanmasının üçüncü gününde TBMM kendiliğinden toplanıyor. 28'inci dönemin ilk toplantısından milletvekilleri yemin ederek görevlerine resmen başlamış olacak.

Meclis'te sandalye dağılımı

Cumhur İttifakı oyların yüzde 49.47'sini aldı ve 323 milletvekili çıkarttı. AK Parti 268, MHP 50 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle Meclis'e girecek.
Millet İttifakı ise oyların yüzde 35.02'sini aldı ve 212 milletvekili çıkarttı. CHP'den 169, İYİ Parti'den 43 milletvekili Meclis'e girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10.55 oy alarak 65 milletvekiliyle meclise girecek.
Yeşil Sol Parti 61 vekile sahipken, TİP 4 vekille parlamentoda yer alacak.

Meclis'i Bahçeli yönetecek

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek.
En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak. Meclis'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Yemin töreni sonrası TBMM Başkanı seçilecek

TBMM'de vekillerin yeminlerinin tamamlanması sonrasında Meclis Divanı oluşturmak için süreç başlayacak. Meclis Başkanlığı için 5 günlük aday olma süreci işleyecek. Bu sürecin ardından adaylar dört turluk bir seçim sürecinde yarışacak.
TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda hiçbir aday 301’i geçemez ise üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda en çok oyu almak için yarışacak.
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