https://sputniknews.com.tr/20230530/suudi-arabistan-turkiye-ile-medya-alaninda-isbirligi-icin-enformasyon-bakanini-gorevlendirdi-1071813232.html

Suudi Arabistan, Türkiye ile medya alanında işbirliği için Enformasyon Bakanı'nı görevlendirdi

Suudi Arabistan, Türkiye ile medya alanında işbirliği için Enformasyon Bakanı'nı görevlendirdi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile medya alanında işbirliği için Enformasyon Bakanı Selman ed-Duseri'yi görevlendirme kararı aldı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T23:38+0300

2023-05-30T23:38+0300

2023-05-30T23:38+0300

dünya

suudi arabistan

medya

ortadoğu

türkiye

suudi arabistan kralı selman bin abdulaziz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/16/1057781644_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_9d5de4e45d4c3944371446cbc0e2c36c.jpg

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu haftalık toplantısında medya, enerji ve turizm alanında işbirliği kararları alındıSuudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, Bakanlar Kurulu haftalık toplantısına başkanlık etti.Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantıda, uluslararası ilişkiler alanında ilgili bakanlara yetki verme kararı alındı.Toplantıda, Suudi Arabistan ile Polonya arasında enerji alanındaki işbirliği için mutabakat zaptı çalışmasını yürütme ve başlatma yetkisi Enerji Bakanlığı'na verildi.Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında medya alanında işbirliğiyle ilgili mutabakat zaptını çalışması için Enformasyon Bakanı Duseri veya vekilinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.Suudi Arabistan hükümeti, kargo ve turizm alanlarında faaliyet gösteren gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçmesi konusunda Mısır yönetimi ile de mutabakat zaptı olanaklarını görüşmesi için Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verdi.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, medya, ortadoğu, türkiye, suudi arabistan kralı selman bin abdulaziz