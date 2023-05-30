https://sputniknews.com.tr/20230530/sosyal-medya-fenomeni-unal-turan-ve-sarkici-ceylan-koynat-tunelde-hiz-denemesi-yaparken-kaza-1071803690.html

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T19:38+0300

2023-05-30T19:38+0300

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Araç modifiye videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 14 milyon liralık araçla süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaza anı da kameralara yansıdı.

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