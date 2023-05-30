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Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Araç modifiye videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 14 milyon liralık araçla süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaza anı da kameralara yansıdı.
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Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi

19:38 30.05.2023 (güncellendi: 19:44 30.05.2023)
© İHA Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat kaza yaptı
 Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat kaza yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© İHA
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Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 14 milyon lira değerinde olduğu belirtilen araç ise kullanılamaz hale geldi
Araç modifiye videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 14 milyon liralık araçla süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca kaza yaptı.
Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaza anı da kameralara yansıdı.
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