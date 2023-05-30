https://sputniknews.com.tr/20230530/sosyal-medya-fenomeni-unal-turan-ve-sarkici-ceylan-koynat-tunelde-hiz-denemesi-yaparken-kaza-1071803690.html
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:38+0300
2023-05-30T19:38+0300
2023-05-30T19:44+0300
kaza
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sosyal medya fenomeni
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Araç modifiye videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 14 milyon liralık araçla süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaza anı da kameralara yansıdı.
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kaza, hız, sosyal medya, fenomen, sosyal medya fenomeni
kaza, hız, sosyal medya, fenomen, sosyal medya fenomeni
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza geçirdi
19:38 30.05.2023 (güncellendi: 19:44 30.05.2023) Abone ol
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 14 milyon lira değerinde olduğu belirtilen araç ise kullanılamaz hale geldi
Araç modifiye videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 14 milyon liralık araçla süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca kaza yaptı.
Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaza anı da kameralara yansıdı.