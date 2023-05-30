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Şili'de gençlik yargıyla tanıştırıldı: Darth Vader'ın sonsuza dek donma cezası 30 yıla indirildi
Şili'de gençlik yargıyla tanıştırıldı: Darth Vader'ın sonsuza dek donma cezası 30 yıla indirildi
Latin Amerika ülkesi Şili, Kültürel Miras Günü vesilesiyle gençlerin mahkemelerin nasıl işlediğine tanıklık etmeleri için film-dizi dünyasının en kötü adamını... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T17:06+0300
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yaşam
şili
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darth vader
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Şili'nin mayıs ayının son pazarı kutladığı Kültürel Miras Günü'nde müzelerin yanısıra başkanlık sarayı dahil devlet, hükümet, mahkeme binaları da ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Bu vesileyle başkent Santiago'nun 120 km batısındaki Valparaiso'daki Temyiz Mahkemesi'nin sanık kürsüsüne Anakin Skywalker, namı diğer Darth Vader oturtuldu. Sinema tarihinin en ünlü astımlı kötü adamı olan Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'i, aynı zamanda The Shining'in Jack Torrance'i, Chinatown'ın Noah Cross'u, Twin Peaks: Fire Walk With Me'nin Leland Palmer'ıyla birlikte tartışmasız en sorunlu baba figürü. Acaba yaydığı dehşet yanlış anlaşılmış, aslında oğlunu aile işine katmak istemesinden kaynaklanmış olabilir miydi? Bu sorulara yanıt aranan Valparaiso Temyiz Mahkemesi'nde adalet yerini bulmalıydı.İmparator'un Dönüşü'de Luke'un elini kesmesi davasıİddianamede Darth Vader'in düelloda sağ elini kaybetmesine yol açtığı Luke'a babası olduğunu söylediği ve kendisiyle birlikte Karanlık Taraf'a geçmesini istediği 'Yıldız Savaşları Bölüm 5: İmparator'un Dönüşü' filmi vardı. Açıklanan kararda Sayın Vader'ın davasının Alderaan gazegeninin içindekilerle ortadan kaldırılması gibi galaksilerarası suçlardan değil, sadece Luke'un bir uzvunu bütünüyle kesmesinden görüldüğü belirtildi.Luke'a yaklaşmaktan, Işın Kılıcı kullanmaktan menSavunma makamı, Darth Vader'in cezasının 'karbonitte sonsuza kadar dondurulmaktan' '30 yıla' indirilmesini başardı. Ancak Darth Vader'a Luke'a 3 gezegenden daha fazla yaklaşması, Işın Kılıcı'nı ve Gücün Karanlık Tarafı'nı kullanması yasaklandı. Böylece Sith Lordluğu günleri sona erdirildi.'Darth Vader sadece adalet istiyor'Darth Vader'ın avukatı Juan Carlos Manriquez, 'müvekkilinin ne daha fazlasını ne de daha azını, sadece ve sadece adalet istediğini' söyledi. 'O da bir baba'Avukatı, Darth Vader'dan "Kısmen de olsa hakları olan bir insandır. Her ne kadar neredeyse makine de olsa aynı zamanda bir insandır. Bir babadır" diye söz etti.'Adaleti halkla daha yakınlaştırmak için'Gerçek mahkemede gerçek yargıç, savcı ve avukatlarla düzenlenen 'sahte' duruşma, yurttaşlara kurumların nasıl çalıştığını göstermek ve böylece kurumlarla yakınlaşmalarını sağlamaya yönelik eğitim tatbikatı niteliğindeydi.Temyiz Mahkemesi Başkanı María del Rosario Lavin, Darth Vader'i yargılamalarına, “Bugün yapmak istediğimiz şey, çok az bilinen adaleti halkla daha yakınlaştırmaktı. Çünkü insanlar duruşmalar ve mahkemeler hakkında çok şey biliyor, ama ne işlev gördüğünü bilmiyor" izahatını getirdi.
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şili, yıldız savaşları, darth vader, mahkeme, dava, duruşma, latin amerika
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Şili'de gençlik yargıyla tanıştırıldı: Darth Vader'ın sonsuza dek donma cezası 30 yıla indirildi

17:06 30.05.2023 (güncellendi: 18:00 30.05.2023)
© Fotoğraf : Ramil Sitdikov / RIA NovostiLenin heykeli Darth Vader'a dönüştü
Lenin heykeli Darth Vader'a dönüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Fotoğraf : Ramil Sitdikov / RIA Novosti
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Latin Amerika ülkesi Şili, Kültürel Miras Günü vesilesiyle gençlerin mahkemelerin nasıl işlediğine tanıklık etmeleri için film-dizi dünyasının en kötü adamını yargıladı. Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'i Valparaiso Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki cezanın 'sonsuza kadar dondurulmaktan' '30 yıl karbonitte kalmaya' indirilmesini sağladı.
Şili'nin mayıs ayının son pazarı kutladığı Kültürel Miras Günü'nde müzelerin yanısıra başkanlık sarayı dahil devlet, hükümet, mahkeme binaları da ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Bu vesileyle başkent Santiago'nun 120 km batısındaki Valparaiso'daki Temyiz Mahkemesi'nin sanık kürsüsüne Anakin Skywalker, namı diğer Darth Vader oturtuldu.
Sinema tarihinin en ünlü astımlı kötü adamı olan Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'i, aynı zamanda The Shining'in Jack Torrance'i, Chinatown'ın Noah Cross'u, Twin Peaks: Fire Walk With Me'nin Leland Palmer'ıyla birlikte tartışmasız en sorunlu baba figürü. Acaba yaydığı dehşet yanlış anlaşılmış, aslında oğlunu aile işine katmak istemesinden kaynaklanmış olabilir miydi? Bu sorulara yanıt aranan Valparaiso Temyiz Mahkemesi'nde adalet yerini bulmalıydı.

İmparator'un Dönüşü'de Luke'un elini kesmesi davası

İddianamede Darth Vader'in düelloda sağ elini kaybetmesine yol açtığı Luke'a babası olduğunu söylediği ve kendisiyle birlikte Karanlık Taraf'a geçmesini istediği 'Yıldız Savaşları Bölüm 5: İmparator'un Dönüşü' filmi vardı.
Açıklanan kararda Sayın Vader'ın davasının Alderaan gazegeninin içindekilerle ortadan kaldırılması gibi galaksilerarası suçlardan değil, sadece Luke'un bir uzvunu bütünüyle kesmesinden görüldüğü belirtildi.

Luke'a yaklaşmaktan, Işın Kılıcı kullanmaktan men

Savunma makamı, Darth Vader'in cezasının 'karbonitte sonsuza kadar dondurulmaktan' '30 yıla' indirilmesini başardı.
Ancak Darth Vader'a Luke'a 3 gezegenden daha fazla yaklaşması, Işın Kılıcı'nı ve Gücün Karanlık Tarafı'nı kullanması yasaklandı. Böylece Sith Lordluğu günleri sona erdirildi.

'Darth Vader sadece adalet istiyor'

Darth Vader'ın avukatı Juan Carlos Manriquez, 'müvekkilinin ne daha fazlasını ne de daha azını, sadece ve sadece adalet istediğini' söyledi.

'O da bir baba'

Avukatı, Darth Vader'dan "Kısmen de olsa hakları olan bir insandır. Her ne kadar neredeyse makine de olsa aynı zamanda bir insandır. Bir babadır" diye söz etti.

'Adaleti halkla daha yakınlaştırmak için'

Gerçek mahkemede gerçek yargıç, savcı ve avukatlarla düzenlenen 'sahte' duruşma, yurttaşlara kurumların nasıl çalıştığını göstermek ve böylece kurumlarla yakınlaşmalarını sağlamaya yönelik eğitim tatbikatı niteliğindeydi.
Temyiz Mahkemesi Başkanı María del Rosario Lavin, Darth Vader'i yargılamalarına, “Bugün yapmak istediğimiz şey, çok az bilinen adaleti halkla daha yakınlaştırmaktı. Çünkü insanlar duruşmalar ve mahkemeler hakkında çok şey biliyor, ama ne işlev gördüğünü bilmiyor" izahatını getirdi.
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